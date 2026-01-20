Fonus Söker Kundrådgivare/Representant till Stockholm syd
Fonus, ekonomisk förening / Begravningsentreprenörsjobb / Stockholm Visa alla begravningsentreprenörsjobb i Stockholm
2026-01-20
Vi visar vägen när livet förändras
I vårt arbete möter vi både livet och döden. Att finnas där när livet tar en ny vändning med sorgen och ovissheten, är en viktig uppgift. Det kräver mod. Vi guidar och stöttar människor i den situation då livet kan vara som svårast. Genom vårt sätt att vara och agera, med trygghet, omtanke och guidning, finns vi där för att skapa det finaste avslutet. Ett sista personligt farväl.
Ett jobb nära livet och döden
Som kundrådgivare/representant skapar du tillit och förtroende hos våra kunder och är vägvisaren i en tid som för många är fylld av sorg och ovisshet. Att arbeta med begravning är omväxlande, händelserikt och kräver god förståelse för människors olika behov. Du tar ett helhetsansvar i att planera och anpassa ceremonin efter kundens behov och önskemål samtidigt som du alltid har stöd av kollegor som finns nära till hands.
I denna roll arbetar du till lika stor del med kundmöten och omhändertagande som med bisättningar och ceremonier. Du möter människor i livets mest sårbara stunder och har en viktig uppgift i att skapa trygghet, struktur och värdighet genom hela begravningsprocessen.
I rollen ingår bland annat att:
• Möta anhöriga med värme och närvaro, lyssna in deras behov och ge trygg vägledning i planering och genomförande av begravningsceremonin
• Stötta i val kring ceremoniform, kistor, urnor och andra detaljer - alltid med respekt för varje familjs önskemål, traditioner och livssituation
• Vara ett kontinuerligt stöd för anhöriga genom hela processen, från första kontakten till uppföljning efter ceremonin
• Upprätta kostnadsförslag samt hantera fakturering och betalningar på ett tydligt och varsamt sätt
• Samordna och ha nära kontakt med blomsteraffärer, församlingar, trossamfund och myndigheter för att säkerställa ett tryggt och välfungerande genomförande
• Representera verksamheten vid ceremonier i kyrkor, kapell och andra samlingslokaler och bidra till en lugn och värdig atmosfär
• Hantera avlidna med största respekt i samband med bland annat svepning och bisättning
Till vårt kundområde i Stockholm Syd, bestående av kontor i Huddinge, Tumba, Skärholmen och Södertälje, med utgångspunkt från Moraberg/Skärholmen, letar vi efter en engagerad och flexibel kollega. Inom kundområdet arbetar vi som ett team och hjälper varandra vilket innebär att du kommer få möjlighet att arbeta i hela kundområdet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start efter överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vad du har med dig
• Erfarenhet av service och/eller försäljning
• Erfarenhet av arbete med kunden i fokus
• God administrativ förmåga och vana av olika affärssystem samt Office-paketet
• Har B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi ser det som meriterande om du även:
• Talar flera språk
• Har erfarenhet av vår eller närliggande verksamhet.
• Har erfarenhet av arbete med olika kulturer
Vem vi letar efter
Vi har alltid kundens behov och önskemål i fokus. Det innebär att du behöver ha ett stort engagemang för kunden, vara trygg i din kompetens och bemöta människor med omtanke och förståelse. För att kunna hantera och skapa trygghet i svåra situationer behöver du vara lyhörd, kommunikativ och tydlig. Att ha förmågan att ta affärsmässiga beslut är också en viktig del av rollen. Vi jobbar alltid för att utvecklas och bli bättre och tror därför att du är nyfiken för andras perspektiv, gillar att förändra saker till det bättre och tar egna initiativ till utveckling.
Du kommer i tjänsten att hantera en stor begravningsbil och behöver därför känna dig bekväm i trafiken. Tunga lyft förekommer även varför en god fysik är viktigt.
Det här erbjuder vi
Hos oss får du utrymme att stärka både din personliga och professionella utveckling. Vi satsar på kompetensutveckling och har utbildningsprogram för nyanställda och kurser för den som vill specialisera sig. Några av våra andra förmåner är:
• Kollektivavtal inkl. försäkringar & tjänstepension
• Personalrabatter
• 4 000 kr i friskvårdsbidrag varje år
• Subventionerad lunch med Rikskortet
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-02-08. Då vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan detta datum.
Vill du veta mer om rollen eller Fonus, tveka inte att kontakta:
Petra Barck, Kundområdeschef på 072-536 97 40 eller petra.barck@fonus.se
Fackliga företrädare, Handels på handels442@fonus.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Fonus - en del av Fonus ekonomisk förening
Vi är Sveriges mest anlitade begravningsbyrå. Med lång och bred erfarenhet av alla typer av begravningar ingår vi i en stor gemenskap från norr till söder. Sedan starten 1945 har vi utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Fonus drivs som en ekonomisk förening och vårt gemensamma mål är att erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster. Inom Fonus ekonomisk förening finns förutom Fonus, Familjens Jurist, Momento-byråerna samt Farväl och Fondkistan.
