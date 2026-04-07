Fonus söker Kundrådgivare och transportör till Hudiksvall
Fonus, ekonomisk förening / Begravningsentreprenörsjobb / Hudiksvall
2026-04-07
Vi visar vägen när livet förändras. I vårt arbete möter vi både livet och döden. Att finnas där när livet tar en ny vändning med sorgen och ovissheten, är en viktig uppgift. Det kräver mod. Vi guidar och stöttar människor i den situation då livet kan vara som svårast. Genom vårt sätt att vara och agera, med trygghet, omtanke och guidning, finns vi där för att skapa det finaste avslutet. Ett sista personligt farväl.
Ett jobb nära livet och döden
Hos oss skapar du tillit och förtroende hos våra kunder och är vägvisaren i en tid som för många är fylld av sorg och ovisshet. Att arbeta med begravning är omväxlande, händelserikt och kräver god förståelse för människors önskemål. Du tar ett helhetsansvar i att planera och anpassa ceremonin efter kundens behov och önskemål samtidigt som du alltid har stöd av kollegor som finns nära till hands. Några av arbetsuppgifterna är att:
Möta anhöriga och ge rådgivning kring planering och genomförande av begravningsceremonin.
Upprätta kostnadsförslag, hantera beställningar, fakturering och betalningar
Koordinera och ha kontakt med externa leverantörer som till exempel blomsteraffärer, församlingar, trossamfund och myndigheter
Agera representant i kyrkor, kapell och andra samlingslokaler i samband med ceremonier vilket innebär helhetsansvar för att ceremonin möter kundens beställning på ett tillfredställande sätt
Hantera avlidna vid bisättning, personliga avsked och förberedelse för ceremoni
Utföra hämtningar av avlidna i privata hem och på boende
Ge stöd och praktisk vägledning till anhöriga genom hela begravningsprocessen, från första mötet till efterföljande uppföljning
Vi söker nu en ny kollega som ska utgå från vårt kontor i Hudiksvall men arbetar över hela Hälsingland. Inom kundområdet arbetar vi som ett team och hjälper varandra vilket innebär att du kommer få möjlighet att arbeta i hela kundområdet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start efter överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. I tjänsten ingår även beredskapstjänstgöring utanför kontorstid.
Vad du har med dig
Du har körkort och god körvana av större fordon. Rollen kräver även tillgång till egen bil
Du har god fysik då flera tunga lyft förekommer i arbetet
Du är strukturerad och har en mycket god förmåga att planera och organisera ditt arbete även när tempot varierar
Erfarenhet av arbete med kunden i fokus
God administrativ förmåga och vana av olika affärssystem är en fördel
Beredskap att arbeta utanför kontorstid där kvälls- och helgarbete förekommer
Du är van att möta människor från olika kulturer
Det är meriterande om du har erfarenhet av vår eller närliggande verksamhet
Vem vi letar efter
Vi har alltid kundens behov och önskemål i fokus. Det innebär att du behöver ha ett stort engagemang för kunden, vara trygg i din kompetens och bemöta människor med omtanke och förståelse. För att kunna hantera och skapa trygghet i svåra situationer behöver du vara lyhörd, kommunikativ och tydlig.
Vi jobbar alltid för att utvecklas och bli bättre och tror därför att du är nyfiken för andras perspektiv, gillar att förändra saker till det bättre och tar egna initiativ till utveckling.
Det här erbjuder vi
Hos oss får du utrymme att stärka både din personliga och professionella utveckling. Vi satsar på kompetensutveckling och har utbildningsprogram för nyanställda.
Några av våra andra förmåner är:
Kollektivavtal inkl. försäkringar & tjänstepension
Personalrabatter
Friskvårdsbidrag
Subventionerad lunch
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-04-30, men eftersom vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande kan tjänsten tillsättas innan detta datum.
Vill du veta mer om rollen eller Fonus, tveka inte att kontakta Pia Alm, Kundområdeschef via e-post: Pia.Alm@fonus.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Fonus - en del av Fonus ekonomisk förening
Vi är Sveriges mest anlitade begravningsbyrå. Med lång och bred erfarenhet av alla typer av begravningar ingår vi i en stor gemenskap från norr till söder. Sedan starten 1945 har vi utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Fonus drivs som en ekonomisk förening och vårt gemensamma mål är att erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster. Inom Fonus ekonomisk förening finns förutom Fonus, Familjens Jurist, Momento-byråerna samt Farväl och Fondkistan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119752".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fonus, ekonomisk förening
, https://www.fonus.se/
Storgatan 34 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL
För detta jobb krävs körkort.
Fonus
Kundområdeschef
Pia Alm Pia.Alm@fonus.se
