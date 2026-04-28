Fonus söker ambulerande kundrådgivare/ceremonivärd till Stockholm Nordost
2026-04-28
Vi visar vägen när livet förändras. I vårt arbete möter vi både livet och döden. Att finnas där när livet tar en ny vändning med sorgen och ovissheten, är en viktig uppgift. Det kräver mod. Vi guidar och stöttar människor i den situation då livet kan vara som svårast. Genom vårt sätt att vara och agera, med trygghet, omtanke och guidning, finns vi där för att skapa det finaste avslutet. Ett sista personligt farväl.
Ett jobb nära livet och döden
Som kundrådgivare/ceremonivärd skapar du tillit och förtroende hos våra kunder och är vägvisaren i en tid som för många är fylld av sorg och ovisshet. Att arbeta med begravning är omväxlande, händelserikt och kräver god förståelse för människors olika behov. Du tar ett helhetsansvar i att planera och anpassa ceremonin efter kundens behov och önskemål samtidigt som du alltid har stöd av kollegor som finns nära till hands. Några av arbetsuppgifterna är att:
Möta anhöriga och ge rådgivning kring planering och genomförande av begravningsceremonin, inklusive val av ceremonityp, kistor, urnor och andra detaljer
Upprätta kostnadsförslag, hantera fakturering och betalningar
Koordinera och ha kontakt med externa leverantörer som till exempel blomsteraffärer, församlingar, trossamfund och myndigheter
Agera representant i kyrkor, kapell och andra samlingslokaler i samband med ceremonier
Ge stöd och praktisk vägledning till anhöriga genom hela begravningsprocessen, från första mötet till efterföljande uppföljning.
Till vårt kundområde Stockholm Nordost med kontor i bland annat Täby, Sollentuna och Norrtälje, söker vi en ambulerande kollega. Som ambulerande kundrådgivare/ceremonivärd kommer du att röra dig inom hela kundområdet och hjälper till där behov finns. På Fonus arbetar vi som ett team och hjälper varandra vilket innebär att du kommer att få arbeta med kollegor på flera olika kontor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Fonus tillämpar 6 månaders provanställning.
Vad du har med dig
Erfarenhet av service och/eller försäljning
Erfarenhet av arbete med kunden i fokus
God administrativ förmåga och vana av olika affärssystem samt Office-paketet
Har B-körkort och tillgång till egen bil
Det är meriterande om du talar flera språk eller har erfarenhet av vår eller närliggande verksamhet
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i projektform
Vem vi letar efter
Vi har alltid kundens behov och önskemål i fokus. Det innebär att du behöver ha ett stort engagemang för kunden, vara trygg i din kompetens och bemöta människor med omtanke och förståelse. För att kunna hantera och skapa trygghet i svåra situationer behöver du vara lyhörd, kommunikativ, tydlig och ha ett öga för detaljer.
Att ha förmågan att ta affärsmässiga beslut och arbeta självständigt är också en viktig del av rollen. Vi jobbar alltid för att utvecklas och bli bättre och tror därför att du är nyfiken för andras perspektiv, gillar att förändra saker till det bättre och tar egna initiativ till utveckling.
Det här erbjuder vi
Hos oss får du utrymme att stärka både din personliga och professionella utveckling. Vi satsar på kompetensutveckling och har utbildningsprogram för nyanställda och kurser för den som vill specialisera sig. Några av våra andra förmåner är:
Kollektivavtal inkl. försäkringar & tjänstepension
Personalrabatter
4 000 kr i friskvårdsbidrag varje år
Subventionerad lunch med Rikskortet
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-05-12, men eftersom vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande kan tjänsten tillsättas innan detta datum.
Vill du veta mer om rollen eller Fonus, tveka inte att kontakta kundområdeschef My Lundberg via email: my.lundberg@fonus.se
ilto:xxx@fonus.se
Fackliga företrädare Handels, handels442@fonus.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Fonus - en del av Fonus ekonomisk förening Vi är Sveriges mest anlitade begravningsbyrå. Med lång och bred erfarenhet av alla typer av begravningar ingår vi i en stor gemenskap från norr till söder. Sedan starten 1945 har vi utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Fonus drivs som en ekonomisk förening och vårt gemensamma mål är att erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster. Inom Fonus ekonomisk förening finns förutom Fonus, Familjens Jurist, Momento-byråerna samt Farväl och Fondkistan.
