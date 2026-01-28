Fönsterputsare / Window cleaner i Södertälje & Stockholm
Vid behov växande fasta kunder
Vi söker engagerade fönsterputsare som vill bli en del av Clean Hansa i hela Stockholm. Är du vår nästa stjärna? Publiceringsdatum2026-01-28Profil
Vi brinner för att göra våra kunders vardag enklare - och det borde du också göra. Du tycker om att arbeta självständigt, tar ansvar och levererar hög kvalitet i allt du gör. Du är noggrann, pålitlig och har ett öga för detaljer.
Vi söker dig som:
Minst 1 års erfarenhet av fönsterputsning eller liknande servicetjänster
Kan kommunicera på grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla timmar, måndag - fredag, med möjlighet till kvälls- och helgtjänstgöring vid behov
Trivs med kundbemötande
Om rollen
Som fönsterputsare hos Clean Hansa ansvarar du för att putsa fönster och glasytor hos våra privat- och företagskunder med hög kvalitet och noggrannhet. Du arbetar ofta självständigt och får så småningom återkommande kunder som du blir ansiktet utåt för.
Detta är en vid behovsanställning där du börjar med ett mindre antal timmar/uppdrag - och får fler kunder allt eftersom ditt schema fylls på.
Dina arbetsuppgifter kan vara:
Putsning av fönster och glaspartier både in- och utvändigt
Rengöring av fönsterkarmar och fönsterbrädor
Användning av säkerhetsutrustning vid arbete på höjd
Vi erbjuder
Vi arbetar enligt kollektivavtal och strävar efter att ge våra medarbetare trygga och rättvisa villkor.
Hos oss får du:
Timlön från 164 kr/h (kollektivavtal)
13% semesterersättning
OB-tillägg för kvällar och helger
Försäkring & Tjänstepension
Fasta återkommande kunder när ditt schema byggs ut
Stöd från arbetsledare och tydliga instruktioner
Relevant utbildning och personlig skyddsutrustning vid behov
Om Clean Hansa
Clean Hansa är ett växande städföretag i Stockholm & Södermanland med fokus på kvalitet, trygghet och professionell service. Vi arbetar med återkommande uppdrag och har höga krav både på oss själva och på våra medarbetare. Våra kunder uppskattar oss för att vi är pålitliga, noggranna och enkla att ha att göra med.
Rekryteringsprocess
Vi går igenom ansökningar löpande
Telefonintervju
Praktiskt testuppdrag
Anställning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att lära känna dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
