Fönsterputsare 75% - Södra Stockholm (B-körkort krävs)

Clean Hansa AB / Servicepersonaljobb / Södertälje
2026-04-21


Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad fönsterputsare till vårt team i södra Stockholm!
Om tjänsten Som fönsterputsare hos oss arbetar du med rengöring av fönster hos både privatpersoner och företag. Arbetet sker främst i södra Stockholm och du utgår hemifrån eller från vår lokal beroende på uppdrag.
Tjänstgöringsgrad: 50-75% eller mer Start: Enligt överenskommelse
Vi söker dig som:

Har B-körkort (krav)

Är noggrann och har öga för detaljer

Trivs med fysiskt arbete och att arbeta utomhus

Är serviceinriktad och tycker om kundkontakt

Kan arbeta självständigt och ta ansvar

Det är meriterande om du:

Har erfarenhet av fönsterputs eller liknande arbete

Har liftutbildning eller erfarenhet av höghöjdsarbete

Vi erbjuder:

Ett varierande och fritt arbete

Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö

Möjlighet till utveckling inom företaget

Kollektivavtal (om aktuellt)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7609709-1958842".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Clean Hansa AB (org.nr 559466-5928), https://jobb.cleanhansa.se
Bangatan 26 (visa karta)
151 32  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Clean hansa

Jobbnummer
9867659

