Fonia Söker Fler Innesäljare - Fastlön+ Provision - Uppsala
Fonia AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2025-10-06
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fonia AB i Uppsala
.
Tjänsten går ut på att via telefon sälja och marknadsföra mobila tjänster till privatpersoner och företag.
Karriärmöjligheterna inom företaget är mycket goda, då vi hela tiden växer. Vi erbjuder kontinuerlig utbildning inom sälj- och kundhantering tillsammans med tävlingar och generösa priser.
Det är ett krav att du behärskar svenska språket i både tal och skrift men i övrigt krävs ingen tidigare erfarenhet av försäljning då vi utbildar på plats.
Du har drivet, vi ger dig de verktyg som behövs för att utvecklas till en prisbelönt säljare!
Om Fonia:
Vi är Fonia. Den flexibla mobiloperatören för konsumenter och entreprenörer.
Vi på Fonia drivs av att förenkla komplexitet. För oss betyder det att tänka nytt och att göra saker annorlunda. Fonias tjänster är speciellt utvecklade för att förenkla vardagen för våra kunder. Vårt mål är att skapa transparenta och problemfria lösningar för företagare och konsumenter - enkelt, smidigt och prisvärt
Vi söker dig som:
• Vill tjäna mycket pengar, är hungrig och framförallt har en vinnarskalle!
• Som person är du driven och söker alltid en lösning på de hinder du stöter på.
• Du är förtroendeingivande och har en vilja att alltid nå de mål som sätts upp. Om du är rätt person finns det goda möjligheter att utvecklas inom vår organisation.
• Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inte ett krav. Din personlighet är det som avgör om du är en passande kandidat, det viktigaste är att du är en glad person med ett leende som lätt smittar av sig!
Vi erbjuder dig:
• En lättsåld produkt som inte kräver någon tidigare säljerfarenhet!
• 15 000 kr fastlön + hög provision + bonus (snittlön 27 500 kr)
• Tävlingar med generösa priser!
• Karriärmöjlighet inom företaget!
• Kontinuerlig coaching.
• Säljutbildning och vidareutbildning.
• Stora utvecklingsmöjligheter.
Typ av anställning: Tillsvidare (heltid)
Tillträde: Omgående enligt överenskommelse
Övrigt: För allas trivsel råder dresscode "propert och städat" på kontoret
Arbetstider: 08:00 - 17:00 måndag-fredag
Läs mer om tjänsten på www.fonia.se
OBS! Ansök i första hand genom att skicka CV/Personligt brev via den externa webbplatsen. Vi kommer att kontakta de kandidater som vi finner lämpliga så snart vi kan och behandlar ansökningar löpande. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fonia AB
(org.nr 556892-3360) Jobbnummer
9541072