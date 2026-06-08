Folktandvården söker två tandsköterskor Enhet Hertig Karl/Jourkliniken
Region Örebro län / Tandsköterskejobb / Örebro Visa alla tandsköterskejobb i Örebro
2026-06-08
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Du har nu chansen att bli en del av vårt härliga team på Hertig Karl.
Vår enhet består av 2 kliniker, Hertig Karl och Jourkliniken. Vi har totalt 19 behandlingsrum. Vi är idag ca 45 medarbetare, har drygt 21 000 patienter på enheten och vi utför både barn och vuxentandvård. Här arbetar vi med hela bredden av tandvård. Vi söker dig som är positiv, gillar att ha många bollar i luften och vill bidra med din kunskap på kliniken. Du kanske brinner för det administrativa och vill arbeta med patientbemötande på telefon och arbeta med att kalla patienter. Eller så brinner du för att assistera tandläkare och att ge patienten ett bra bemötande. Oavsett vilket finns det en uppgift för dig att fylla hos oss här på Hertig Karl.
Hos oss får du ett omväxlande arbete och ett kunskapsutbyte med erfarna och nya kollegor. Vi arbetar tillsammans med patienten i fokus, vi sätter en ära i att göra ett betydelsefullt arbete för våra patienter. Vi bemöter våra patienter och medarbetare med omtanke och respekt, arbetar för ett gott arbetsklimat, genom att tillsammans ställa upp för varandra och bidra med glädje och skapar trygghet på arbetsplatsen.
Vi välkomnar både nyutexaminerade och erfarna tandsköterskor att söka tjänsten. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra värdeord: Samarbete, Utveckling och Professionalism.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska har du god servicekänsla, tycker om att ta eget ansvar och är självgående i din yrkesroll. Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel av både vuxna och barn, bra arbetskamrater och möjlighet till kontinuerlig utveckling. Tjänsten innefattar assistans och administrativa arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Du är utbildad tandsköterska och vill arbeta med både barntandvård och vuxentandvård. Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av tandsköterskeyrket, alternativt om du har erfarenhet inom något serviceyrke eller receptionsarbete. Du behärskar det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du har dokumenterade kunskaper i svenska motsvarande minst C1-nivå enligt Europarådets nivåskala.
Vi arbetar med digital journalföring i Frenda, därför behöver du ha god datorvana. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som god samarbets- och initiativförmåga. Som person är du flexibel och van att hantera många olika ansvarsuppgifter.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Folktandvården Region Örebro län arbetar aktivt med förebyggande tandvård och Frisktandvård, allt för att våra länsinvånare ska få en så bra munhälsa som möjligt. Vi erbjuder tandvård på 21 allmäntandvårdskliniker och 8 specialisttandvårdkliniker. Vi har ett tandtekniskt laboratorium, en folkhälsoenhet, en utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet. Totalt arbetar cirka 600 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:028". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Folktandvården Örebro Kontakt
Verksamhetschef
Susanne Mörk 072-142 93 75 Jobbnummer
9951461