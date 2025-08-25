Folktandvården söker tandläkare till Enhet Haga/Lekeberg
Brinner du för att hjälpa människor och vill bidra till att göra det bättre för våra patienter?
Patientsäkerhet och kvalitet står alltid i fokus i vårt tandvårdsarbete. Vi värdesätter därför god service och ett gott bemötande. Det är en viktig del av ditt arbete att skapa och förmedla trygghet och delaktighet i varje möte med patienten.
Som medarbetare hos oss bidrar du till att invånare i Region Örebro län har tillgång till god och jämlik tandvård.
Vår enhet består av 2 kliniker, Haga och Lekeberg. Hagakliniken har 12 behandlingsrum och ligger i Haga centrum med affärer, café och restaurang samt bibliotek, bad och gym. Kliniken i Lekeberg har 5 behandlingsrum och ligger i Fjugesta endast ca 2 mil från Örebro och till vilken vi reser med vår klinikbil. Båda klinikerna har hög standard med moderna, fräscha, rymliga och färgglada behandlingsrum och ligger i anslutning till vårdcentraler.
På enheten har vi digital avtryckstagning, lustgasutrustning, intraorala kameror och mycket mer samt ett härligt fikarum med uteplats. På enheten är vi idag och 27 medarbetare och har en patientgrupp på drygt 15 500 patienter. Vi utför både barn- och vuxentandvård och hos oss möter du patienter inom hela bredden av tandvård då en del av vårt upptagningsområde är socioekonomiskt utsatt område, en del av våra patienter är sköra patienter med särskilda behov och även ett brett spektrum vad gäller ålder.
Folktandvården Region Örebro län arbetar aktivt med förebyggande tandvård och Frisktandvård, allt för att våra länsinvånare ska få en så bra munhälsa som möjligt. Vi erbjuder tandvård på 21 allmäntandvårdskliniker och 8 specialisttandvårdkliniker. Vi har ett tandtekniskt laboratorium, en folkhälsoenhet, en utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet. Totalt arbetar cirka 600 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vi arbetar tätt tillsammans med patienten i fokus och sätter en ära i att göra ett betydelsefullt arbete för våra patienter. Vi bemöter våra patienter och medarbetare med omtanke och respekt, arbetar för ett gott arbetsklimat, genom att tillsammans ställa upp för varandra, bidra med glädje och skapa trygghet på arbetsplatsen. Vi har en lärande, utvecklande och tillåtande atmosfär.
Som tandläkare hos oss arbetar du med såväl barn och ungdomar som vuxna. Du är teamets specialist i oral diagnostik och genomför den långsiktiga helhetsbedömningen. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar och som tandläkare spelar du en stor roll i detta. Du utför allt från en undersökning till akut tandvård och avancerade behandlingar. Vi arbetar med teamtandvård vilket innebär att du både arbetar självständigt när det krävs och tillsammans med andra kollegor när det behövs. Vi bryr oss om och ställer upp för varandra, vilket betyder att om du skulle fastna i en arbetsuppgift finns det ofta någon skicklig kollega nära till hands med smarta lösningar på problemet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare. Ansvarstagande, flexibilitet, nyfikenhet och bra samarbetsförmåga är viktiga egenskaper. Arbetet i verksamheten bygger på ett stort engagemang, lyhördhet, en positiv grundinställning och en god kollegial gemenskap, vilket ställer krav på samarbetsförmåga och social kompetens. Du kommer att spela en viktig roll i det dagliga arbetet men också som aktör och resurs för verksamhetens utveckling. Ständig utveckling av metoder, processer och arbetssätt har en självklar plats i vår verksamhet, liksom handledning av studenter och nya kollegor.
Välkommen till en enhet som tycker om nytänkt och strävar efter att våga nytt!
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Verksamhetschef
José Mela Canas 019-602 72 23 Jobbnummer
