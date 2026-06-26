Folktandvården Kronoberg söker övertandläkare i Ortodonti
Region Kronoberg, Folktandvård / Tandläkarjobb / Växjö Visa alla tandläkarjobb i Växjö
2026-06-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Folktandvård i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Vi är drygt 340 medarbetare i Folktandvården Kronoberg och vår verksamhet består av allmäntandvård och specialisttandvård, en utvecklingsklinik, mobil klinik, administrativt kansli och Servicecenter. Vi har kliniker i 6 av länets 8 kommuner och vårt gemensamma uppdrag är att skapa en god munhälsa hos kronobergarna.
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett utvecklande och stimulerande arbete på en centralt belägen och välbemannad ortodontiklinik. Vi är ett sammansvetsat gäng som arbetar tillsammans - fem ortodontister, fem ortodontiassistenter, en ST-tandläkare och 9 tandsköterskor. Stämningen är god och vi har ett nära samarbete både inom kliniken och med de andra specialiteterna. Hos oss kommer du främst att arbeta med kliniskt omhändertagande av remisspatienter, hålla i konsultationer men även ge kurser för kollegor inom allmäntandvården.
Vi ska under hösten påbörja uppbyggnaden av en akademisk klinik inom Folktandvården, bland annat med syftet att tillvarata forskarkompetens för att skapa förutsättningar för forskning och utveckling av vården. Hos oss finns alltså fina möjligheter till kompetensutveckling och forskning. Om du är intresserad av forskning kan du också söka forskningsmedel via FoU Kronoberg och har du ett pågående forskningsprojekt är du välkommen att fortsätta bedriva det hos oss. Tillsammans utvecklar vi specialisttandvården i länet och nu söker vi dig som vill vara med på resan!
När du börjar hos oss får du vara med på ett introduktionsprogram som ger dig en bra överblick av hela Folktandvården Kronoberg. Du får nyttig information, chans att ställa frågor och inte minst möjlighet att träffa andra nya kollegor från olika kliniker. Självklart ser vi till att du får en ordentlig introduktion på kliniken också, så att du snabbt kommer in i jobbet och känner dig som en del av gänget.
Din huvudplacering är Växjö men ortodontikliniken finns både i Växjö och Ljungby och samtliga ortodontister tjänstgör på båda orterna. Vi är öppna för dialog om du önskar arbeta deltid.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.Kvalifikationer
Vi söker dig som är tandläkare med godkänd specialistutbildning i ortodonti. Som person är du engagerad, du bidrar till ett gott arbetsklimat och du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Du är också bra på att ta initiativ och skapa struktur i de sammanhang där du befinner dig.
Du är mån om att upprätthålla ett professionellt och respektfullt bemötande av våra patienter. På Folktandvården utgår vi från Region Kronobergs gemensamma medarbetaridé: att vi ser varandra och vår del i helheten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I Kronoberg möts du av livskvalitet på riktigt med närhet till både arbete och fritid. Här kan du välja mellan tryggt boende i stadsmiljö eller lugnet på landsbygden, utan att kompromissa med möjligheter och upplevelser. Oavsett om du söker puls eller vila, sport eller kultur, finns allt inom räckhåll. Kronoberg är helt enkelt en plats att leva och trivas på och få ut mer av livet.
Vi kan erbjuda dig en rad förmåner, bland annat:
• Flyttbidrag
• Friskvårds- och massagebidrag
• Skobidrag
• Möjlighet till semesterdags- och löneväxling
• Blodgivning och mammografi på betald arbetstid
• Inflyttarservice
• Tjänstepension
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om förmåner, gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 431/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Folktandvård Kontakt
Avdelningschef
Linda Gustafsson 0470583189 Jobbnummer
9980321