Folktandvården Kronoberg söker övertandläkare i Ortodonti
Region Kronoberg, Folktandvård / Tandläkarjobb / Växjö Visa alla tandläkarjobb i Växjö
2026-01-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Folktandvård i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Vi är drygt 340 medarbetare i Folktandvården Kronoberg och vår verksamhet består av allmäntandvård och specialisttandvård, en utvecklingsklinik, mobil klinik, administrativt kansli och Servicecenter. Vi har kliniker i 6 av länets 8 kommuner och vårt gemensamma uppdrag är att skapa en god munhälsa hos kronobergarna.
Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett utvecklande och stimulerande arbete på en centralt belägen och välbemannad ortodontiklinik. Vi är ett sammansvetsat gäng som arbetar tillsammans - fyra ortodontister, fyra ortodontiassistenter, två ST-tandläkare och 10 tandsköterskor. Stämningen är god och vi har ett nära samarbete både inom kliniken och med de andra specialiteterna. Tillsammans utvecklar vi specialisttandvården i länet och nu söker vi dig som vill vara med på resan!
På vår klinik kommer du att arbeta med kliniskt omhändertagande av remisspatienter, hålla i konsultationer och även ge kurser för kollegor inom allmäntandvården. Här får du fina möjligheter till kompetensutveckling och forskning, via FoU Kronoberg kan du till exempel söka forskningsmedel och har du ett pågående forskningsprojekt är du välkommen att fortsätta bedriva det hos oss.
När du börjar hos oss får du vara med på ett introduktionsprogram som ger dig en bra överblick av hela Folktandvården Kronoberg. Du får nyttig information, chans att ställa frågor och inte minst möjlighet att träffa andra nya kollegor från olika kliniker. Självklart ser vi till att du får en ordentlig introduktion på kliniken också, så att du snabbt kommer in i jobbet och känner dig som en del av gänget.
Ortodontikliniken finns både i Växjö och Ljungby och samtliga ortodontister tjänstgör på båda orterna.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.Kvalifikationer
Vi söker dig som är tandläkare med godkänd specialistutbildning i ortodonti. Som person är du engagerad, du bidrar till ett gott arbetsklimat och du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Du är också bra på att ta initiativ och skapa struktur i de sammanhang där du befinner dig.
Du är mån om att upprätthålla ett professionellt och respektfullt bemötande av våra patienter. På Folktandvården utgår vi från Region Kronobergs gemensamma medarbetaridé: att vi ser varandra och vår del i helheten.
ÖVRIGT
Här i Kronoberg finns möjligheter till livskvalité för dig som uppskattar att ha nära till jobbet. Här kan du leva i en trygg småstad eller njuta av livet på landsbygden. I Kronoberg finns sport och kultur, puls och vila. Det här är helt enkelt en levnadsvänlig plats för den som vill ha ut mycket av livet.
Som arbetsgivare kan vi erbjuda dig förmåner i form av:
* flyttbidrag
* utökad semesterrätt från det år du fyller 40 år
* möjlighet att teckna avtal om förmånscykel
* friskvårdsbidrag
* massagebidrag
* skobidrag
* möjlighet till medlemskap i personalklubb
* möjlighet till löneväxling och semesterdagsväxling
* möjlighet till extra ersättning i samband med föräldraledighet
* blodgivning och mammografi på arbetstid
* tjänstepension
Vi har en fenomenal inflyttarservice som gärna hjälper till om du inte bor i Kronoberg idag men flyttar hit för att börja jobba hos oss.
Under året sker en översyn av Folktandvården Kronobergs organisation och ledningsstruktur att ske. Syftet är att säkerställa att vi har en organisation i linje med Folktandvårdens långsiktiga mål och strategier.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 5/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Folktandvård Kontakt
Avdelningschef
Linda Gustafsson 0470-583189 Jobbnummer
9676807