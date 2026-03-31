Folkrörelseutvecklare till Hyresgästföreningen i Malmö!
2026-03-31
Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.
Nu behöver vi förstärka vårt team i Malmö! Brinner du för en stark folkrörelse och människors rätt till inflytande i sitt boende? Är en relationsbyggare med starkt engagemang för samhällsfrågor och tror på människors kraft att påverka? Då ska du läsa vidare!
Vi söker nu två folkrörelseutvecklare till vårt regionkontor i centrala Malmö, där du fyller en viktig funktion i arbetet med att utveckla vår folkrörelse. Du blir en del av ett sammansvetsat team på enheten utveckling och opinion som huvudsakligen arbetar med att leda, samordna och stötta Hyresgästföreningens folkrörelsearbete. Enheten är en del av Hyresgästföreningen region södra Skåne och omfattar kommunerna Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Lund, Malmö, Trelleborg, Svedala, Vellinge, Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn.
Ditt uppdrag
Som folkrörelseutvecklare fyller du en viktig funktion i arbetet med att utveckla vår folkrörelse. Du initierar olika aktiviteter och uppmuntrar till och fångar upp nytt engagemang. Du stödjer våra medlemmar och förtroendevalda att utveckla våra lokala föreningar och bostadsområden. Du samarbetar med olika bostadsbolag och aktörer för att möjliggöra inflytande och engagemang för våra hyresgäster och medlemmar.
Uppdraget innebär bland annat att planera, följa upp och återrapportera verksamhet. I uppdraget kan också planering och genomförande av utbildning för förtroendevalda och medlemmar ingå.
Din bakgrund
Som folkrörelseutvecklare behöver du ha lätt för att engagera och entusiasmera folk och möta människor med respekt och öppenhet. Du är lyhörd, flexibel och har god kommunikativ förmåga. Du är bra på att omsätta idéer till verklighet - och du inspirerar andra att göra detsamma. Du trivs att jobba teambaserat och i en miljö med högt ställda mål.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet, vi vill att du ska trivas med oss och vi med dig.
Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhe
• Ett stort samhällsintresse och engagemang för Hyresgästföreningens frågor
• Mycket goda kunskaper i att uttrycka dig i tal och skrift
• Stark förmåga att skapa förtroende och bygga goda relationer
• Självständig och initiativtagande
I tjänsten ingår en del resor eftersom ditt arbetsområde spänner över södra Skåne. Körkort och tillgång till bil är därför ett krav.
Meriterande
• Erfarenhet av att ha arbetat inom ideell sektor eller med medlemmar på något sätt.
Vårt erbjudande till dig
Vi är en värderingsstyrd organisation med stor gemenskap och bra anställningsvillkor. Vi värnar om att våra medarbetare har en bra och trivsam arbetsmiljö. Här har du möjlighet att utvecklas och växa.
Kollektivavtal, flexibla arbetstider, möjlighet till hybridarbete, ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension är några av de förmåner vi erbjuder. Hos oss får du samarbeta med kollegor som du kan ha roligt med och lära av.
I just denna roll får du även
• möjligheten att själv till stor del forma ditt dagliga arbete
• ett glatt och sammansvetsat gäng av kollegor
• bra arbetsredskap och system att jobba med
• ett dynamiskt, varierat och roligt jobb
• spännande utmaningar och utvecklande möten med människor
Ansökan
Vi ser fram emot att få lära känna dig - varmt välkommen med din ansökan redan idag, eller senast den 19 april.
Tjänsterna är i dagsläget vikariat till och med den 31 januari 2027, och det finns goda möjligheter till förlängning. Arbetstiden är oreglerad och viss kvällstjänstgöring kan förekomma. Tillträde sker gärna så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka gärna in din ansökan så snart du kan - vi arbetar med löpande urval och hör gärna av oss tidigt.
Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig - vi berättar gärna mer:
• Mia Sandor, 010-459 23 13Facklig kontakt
• Handels: Petter Engvall, 010-4591782
• SACO: Jacob Holmesson, 010- 459 23 09
Sök tjänsten här: https://www.hyresgastforeningen.se/var-verksamhet/lediga-jobb/
Välkommen till Hyresgästföreningen!
Vi arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 medlemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyresgäster. På över 40 kontor runt om i landet, jobbar våra ca 800 engagerade hyreshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möjlighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre? Följ oss gärna på LinkedIn. Ersättning
