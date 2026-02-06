Folkrörelseutvecklare med bildningsansvar till Hyresgästföreningen
2026-02-06
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag? Brinner du för rättvisa, trygghet och möjligheten för människor att påverka sitt boende? Då kanske du är vår nästa folkrörelseutvecklare!
Hyresgästföreningen är en stark folkrörelse som varje dag arbetar för att förbättra hyresgästernas villkor. Vi vill garantera alla hyresgäster trygghet, inflytande och gemenskap - och vi vet att det bästa sättet att nå dit är genom engagemang och delaktighet. Nu söker vi dig som vill bidra till detta viktiga uppdrag i Region Norrland.
Ditt uppdrag
Som folkrörelseutvecklare är du en nyckelperson i vårt arbete med att stärka och utveckla vår medlemsrörelse. Du arbetar nära medlemmar och förtroendevalda för att skapa engagemang och delaktighet i bostadsområden. I tjänsten ingår ett övergripande ansvar för regionens utbildnings- och bildningsverksamhet för medlemmar och förtroendevalda. Ett särskilt fokus ligger även på att utveckla och samordna aktiviteter som riktar sig mot unga medlemmar. Rollen innebär att strategiskt utveckla, samordna och följa upp utbildningsinsatser.
Tjänsten innebär både strategiskt och praktiskt arbete, där du:
• Bedriver uppsökande arbete där du träffar hyresgäster, arrangerar boendemöten och initierar aktiviteter.
• Planerar, genomför och följer upp verksamhet, inklusive arbete med projekt, avtal och finansiering.
• Utvecklar samarbeten för att nå nya målgrupper.
• Ansvarar för vår utbildningsverksamhet för våra förtroendevalda.
• Samordna och utveckla aktiviteter riktade mot unga medlemmar
Våra folkrörelseutvecklare tillhör en enhet som består av 5 medarbetare och en enhetschef. Region Norrlands folkrörelseenhet arbetar brett över hela Norrland. Det är därför en självklart att du är bekväm med att arbeta med verktyg som Teams för distansmöten med kollegor och förtroendevalda i Hyresgästföreningen. I tjänsten ingår resor med varierande frekvens. Tjänsten utgår från vårt kontor i Umeå.
Vi söker dig som
Du är en relationsbyggare med starkt engagemang för samhällsfrågor, och du tror på människors kraft att påverka. Du är lyhörd, kreativ och bra på att omsätta idéer till verklighet - och du inspirerar andra att göra detsamma. Du har:
• Gymnasieutbildning eller högskoleutbildning, eller motsvarande kompetens.
• Erfarenhet från idéburen sektor, föreningsliv eller liknande.
• God vana att arbeta självständigt, driva projekt och samarbeta med andra.
• Utmärkt kommunikativ förmåga, både i tal och skrift.
• God datorvana.
• Körkort och tillgång till egen bil (krav, då arbetet är uppsökande).
Meriterande är:
• Erfarenhet av att arbeta med utbildning, särskilt folkbildning eller vuxnas lärande.
• Kunskap om bokföring och budgetarbete.
• Erfarenhet av att engagera unga vuxna.
Vårt erbjudande till dig
Vi är en värderingsstyrd organisation med stor gemenskap och bra anställningsvillkor. Vi värnar om att våra medarbetare har en bra och trivsam arbetsmiljö. Här har du möjlighet att utvecklas och växa. Kollektivavtal, flexibla arbetstider, möjlighet till hybridarbete, ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension är några av de förmåner vi erbjuder. Hos oss får du samarbeta med kollegor som du kan ha roligt med och lära av.
Ansökan Välkommen med din ansökan redan idag eller senast den 2026-03-06. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Har du frågor är du varmt välkommen att ringa Anna Lyckholm, 010 459 18 04. Våra fackliga representanter är Johannah Malmin, SACO, 010 459 18 03, Jonas Eriksson, Handels, 010 459 18 33 och Åsa Eriksson, Journalisterna, 010 459 18 11.
Välkommen till Hyresgästföreningen! Vi arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 med-lemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyres-gäster. På över 40 kontor runt om i landet, jobbar våra ca 800 engagerade hy-reshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möj-lighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre? Följ oss gärna på LinkedIn.
