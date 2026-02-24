Folkhögskollärare- matematik och naturkunskap
2026-02-24
Borås folkhögskola är en av landets drygt 150 folkhögskolor. En kraft som verkar för grundläggande utbildning och bildning, främst för kortutbildade och med mångkulturell profil i lokalsamhället. Huvudman för Borås folkhögskola är en skolförening där Hyresgästföreningen, Bostäder i Borås, ABF Sjuhärad och flera kulturföreningar ingår. Borås stad genom Arbetslivsförvaltningen har adjungerad representation.
Vill DU arbeta på en folkhögskola med stadsdelsnära verksamhet förlagd på Hässleholmen i Borås. Arbetsuppgifterna är främst knytna till Allmän kurs på gymnasienivå och kräver engagemang för människor, samhällsutveckling och medvetenhet om vägen in i det svenska samhället. Vi arbetar fysiskt på plats med kurserna. Vi använder Google-education och AI för ökad flexibilitet i arbetsformer och IT användning integrerat i bildningsarbetet.
Då en medarbetare planerar för sin pension söker vi nu dennes efterträdare, med matte nivå 1-3 och naturkunskap som huvudämnen.
Folkhögskollärarexamen är meriterande samt erfarenhet av tematiskt ämnesintegrerat och IT-baserat arbetssätt.
Tjänsten som inleds med en provanställning 6 månader är en tillsvidaretjänst.
Tjänstgöring från 10 augusti.
Lön och övriga villkor enligt Branschavtal Arbetsgivaralliansen- . Ferietjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: camilla@borasfhsk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare matematik/NO". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skolfören Borås Folkhögskola
Solvarvsgatan 4 (visa karta
)
507 40 BORÅS Arbetsplats
Borås Folkhögskola, Skolfören Kontakt
Kursansvarig Allmän kurs-gymnasienivå
Tord Bernhardsson tord@borasfhsk.se 0738-450031 Jobbnummer
