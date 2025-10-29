Folkhögskolelärare till Ålsta folkhögskola, Sundsvall
Region Västernorrland / Gymnasielärarjobb / Sundsvall Visa alla gymnasielärarjobb i Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Ålsta Folkhögskola består av två enheter, en dagfolkhögskola i Sundsvall och en internatfolkhögskola i Fränsta. Enheten i Sundsvall söker nu en folkhögskollärare. Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. Pedagogiken betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Inom folkhögskolan anser vi att kunskap och bildning har ett egenvärde och att lärandet kan vara ett mål i sig. På vår allmänna kurs i Sundsvall möter du ca 70 deltagare som studerar på grund- och gymnasienivå.
Vi söker just nu en lärare i matematik och naturkunskap till Ålsta Sundsvall. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga arbete är att:
Planera, genomföra och utvärdera undervisning på allmän kurs, motsvarande grundskole- och gymnasienivå.
Delta i skolans gemensamma aktiviteter
Mentorskap
Som folkhögskollärare kan du undervisa på olika kurser och i olika ämneskombinationer vilket kan variera utifrån verksamhetens behov och dina kompetenser inom olika områden.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en lärarexamen eller motsvarande pedagogisk utbildning i matematik/naturkunskap
Har varit yrkesverksam lärare i minst 2 år
Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har en pedagogisk utbildning i engelska
Har arbetat på folkhögskola eller vuxenutbildning
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Pedagogisk insikt
Strukturerad
Du har god social förmåga och känner dig trygg i din ämneskompetens. Vidare ser vi att du har god förståelse för hur deltagare tar till sig kunskap och allas olika förutsättningar. Du har förmåga att förmedla kunskap på ett tydligt och lättförståeligt sätt och du tvekar inte att, genom kreativitet och hjälpmedel, underlätta och tillmötesgå våra deltagares behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Rekryterande chef
Annelie Haglund +4660135765 Jobbnummer
