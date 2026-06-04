Folkhögskolelärare i matematik och naturkunskap
Liljeholmens Folkhögskola / Gymnasielärarjobb / Linköping Visa alla gymnasielärarjobb i Linköping
2026-06-04
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Vill du vara med och forma Liljeholmens folkhögskola? Vår skola är i förändring och vi behöver dig som vill vara med och bygga nytt, är samarbetsvillig och nyfiken på andra människor.
Som lärare på Liljeholmens folkhögskola arbetar du på en eller flera kurser. Just nu behöver vi komplettera vårt arbetslag med lärare i bland annat matematik, naturkunskap samt rörelse och hälsa. Tjänstgöringsgrad beror på kombinationen av ämnen. Anställningsformen är tillsvidare men inleds med 6 månaders provanställning.
Arbetsplatsen kommer att vara i Ryttargårdskyrkans konferenslokaler i Linköping under läsåret 2026/2027 och fr o m årsskiftet 2027/2028 i nybyggda lokaler i kvarteret Ryttargården.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planering och undervisning i aktuella ämnen
Dialog med deltagare kring studier och eventuellt behov av anpassning
Samverkan med lärare och övrig personal kring skolgemensamma aktiviteter
Vi söker dig som har
lärarutbildning i aktuella ämnen
god pedagogisk och relationell förmåga med erfarenhet av individanpassade lösningar och intresse för vuxenutbildning
Folkhögskollärarexamen, erfarenhet av studier eller arbete på folkhögskola eller föreningsverksamhet är meriterande.
Som person tror vi att du är
ansvarsfull, lösningsfokuserad och flexibel
trivs i samarbete med andra
Tillträde 3 augusti 2026. Vi påbörjar intervjuer löpande även innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
E-post: rektor@liljeholmen.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Liljeholmens Folkhögskola
, https://www.liljeholmen.nu Arbetsplats
Liljeholmen folkhögskola Jobbnummer
9947718