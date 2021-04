Folkhögskolelärare/gymnasielärare, Ingesunds folkhögskola - Region Värmland - Gymnasielärarjobb i Arvika

Region Värmland / Gymnasielärarjobb / Arvika2021-04-12Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.Folkhögskolelärare/gymnasielärare inom matematik och naturorienterade ämnen. Ingesunds folkhögskola är en av Region Värmlands fem folkhögskolor och har cirka 180 studerande. Vi har ett varierande kursutbud där vi erbjuder studier inom profilområdet musik och hantverk samt inom behörighetsgivande kurser på grund- och gymnasial nivå. Folkhögskolan är en alternativ skolform för vuxna. Ingesund folkhögskola erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där folkhögskolans idé och pedagogik ger stor frihet i det pedagogiska arbetet.Folkhögskolelärare/gymnasielärare, Ingesunds folkhögskola2021-04-12Som ämneslärare i matematik och naturorienterande ämnen kommer du att arbeta på vår allmänna kurs, Svenska som andraspråk grund och gymnasiet. Det kan även bli aktuellt att undervisa i samhällsorienterande ämnen på grundnivå och uppdragsutbildningar. På Allmän kurs kan de studerande läsa in både grundläggande och särskilda behörigheter till högskola och yrkeshögskola samt förbättra sina kunskaper i det svenska språket. Du ingår i kursens arbetslag och deltar i planering, utvecklingsarbete, antagningsprocesser, utvärderingar och kvalitetsarbete. Du är även med och organiserar skolgemensamma aktiviteter. Du sätter kursdeltagarnas utveckling och behov i centrum och arbetar socialpedagogiskt för att stärka kursdeltagarnas självtillit. Vi är intresserade av dig som tycker om utmaningar i arbetet och som stimuleras av en flexibel miljö. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, pedagogisk kompetens och professionellt förhållningssätt.Övrig informationInför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.Du ska ha ämnesbehörighet i matematik och naturorienterande ämnen på gymnasienivå eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren finner likvärdig. Du bör ha erfarenhet från att undervisa vuxna med ett annat modersmål än svenska. Du ska ha en positiv inställning till att arbeta ämnesövergripande i lärarlag och vara öppen för att pröva nya pedagogiska grepp. God kompetens inom IT som ett pedagogiskt verktyg är ett krav. Du ska ha god samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang samt ett lösningsfokuserat arbetssätt. Det är meriterande om du har erfarenhet och god kännedom om folkhögskolans metodik och utbildningsform. Körkort är önskvärt. Rekryteringen sker löpande.AnsökanInför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Hans Hellström, facklig representant Lärarförbundet070-392 75 99Varaktighet, arbetstid100 procent, med 6 månaders provanställning. , Tillträde enligt överenskommelseIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-30REGION VÄRMLAND5684099