Folkhögskolelärare Allmän linje Örebrofilialen

2026-02-09
Antal platser 1
Arbetsgivare
Hällefors Folkhögskola
Klockarvägen 16, 712 33 HÄLLEFORS
Platsbeskrivning:
I alla våra kurser strävar vi efter att kunskap och studier ska betyda utveckling genom teori, praktik, tematiskt arbete och mångkulturella möten för våra deltagare, men även för dig som lärare. På vår arbetsplats får du möjlighet till en kreativ undervisning och arbetsplats, då skolans profil är kultur, design och konstnärligt skapande.
Vi söker nu en folkhögskolelärare i svenska och engelska till vår Allmänna linje, med placering på vår filial i Örebro, Jordgatan 6.

Publiceringsdatum: 2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
En av våra lärare och tillika arbetslagsledare slutar nu. Vi söker därför en lärare på vår Allmänna linje, där du främst kommer att undervisa på vår Gymnasiekurs och Grundskolekurs. Dina huvudämnen kommer att vara svenska och engelska men undervisning i andra ämnen kan förekomma.Kvalifikationer
Utbildad folkhögskolelärare, gymnasie- grundskolelärare, eller med motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Folkbildningserfarenhet meriteras.
Skolans profil är kultur, design och konstnärligt skapande, varför vi gärna ser att du har erfarenhet av kulturverksamhet då mycket av vårt arbete redovisas genom gestaltande.
Varaktighet: Vårterminen 2026 men kan komma att förlängas.
Tillträde: Enligt överenskommelseAnställningstyp/arbetstider
: Heltid
Lön: Fast lön enligt avtal
Sista dag att ansöka är 22 februari 2026.
Kontaktperson: rektor: Susanna Stark 070-247 75 35.
Så ansöker du:
Skicka din ansökan med referenser via mail till info@folkis.nu
Vi tittar på ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdag.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.
Ansök via mail
E-post: info@folkis.nu
