Folkasboskolan söker en lärare i åk 4-6
2025-08-28
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Folkasboskolan söker lärare till mellanstadiet
En viktig egenskap hos dig ska vara att arbeta relationellt med eleverna då vi arbetar hårt för att skapa trygga och positiva lärmiljöer där varje elev känner sig sedd, hörd och får möjligheten att nå sina mål. Känner du igen dig, sök till oss och var med och utveckla skolan och dess elever!
Vi på Folkasboskolan fokuserar på:
Ledarskapet i klassrummet, då vi strävar efter att hela tiden utveckla det relationella ledarskapet i våra klassrum för att främja en stimulerande och inkluderande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att växa och utvecklas.
Elevdelaktighet, vi värdesätter elevens delaktighet och ser det som en central del i deras lärande. Genom att uppmuntra till aktivt deltagande och eget ansvar för sin utbildning strävar vi efter att stärka elevernas självförtroende och motivation i skolan och för framtiden.
Utmaningar utifrån kunskapsnivå, varje elev är unik. Genom varierande undervisning och kunskap om eleverna så strävar vi efter att utmana varje elev utifrån deras kunskapsnivå och således främja elevens personliga- och kunskapsutveckling.
Studiero, vi värnar om en lugn och harmonisk lärmiljö där eleverna ges möjlighet att fokusera och trivas tillsammans med sina lärare. I arbetet med tydliga strukturer och ett positivt relationellt ledarskap skapar vi goda förutsättningar för varje enskild individ för att nå sina mål.
Om Folkasboskolan:
Folkasboskolan har cirka 360 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är belägen i Pålsboda, endast ca 3 mil från Örebro och erbjuder en inspirerande och nära naturmiljö för både elever och personal.Vi som skola är på en spännande resa och kan erbjuda en miljö där du får möjligheten att utvecklas tillsammans med vårt kompetenta och engagerade team av kollegor. Du kommer att arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i ett 2-lärarsystem.
• Du är behörig lärare 4-6 och har bred ämnesbehörighet i NO.
• Förmåga att skapa trygga och positiva relationer med elever.
• Engagemang för kontinuerlig utveckling och lärande.
• Behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad 100%
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-09-11.
Vi tar emot ansökan via extern webbplats.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går till väga.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000.
Varmt välkommen med din ansökan!
