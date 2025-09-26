Följsam och ansvarstagande assistent för deltidstjänst i Kristinehamn
2025-09-26
Nu söker vi dig som är ute efter en tjänst på ca 50%. Du kanske är en nybliven pensionär eller har annan sysselsättning att kombinera med. Vi ser att du har en ambition att vara långsiktig i arbetet då man tillsammans bygger upp en arbetsrelation.
Vem är jag?
Jag är en aktiv kvinna i 60-års åldern som bor tillsammans med min man i Kristinehamn.
På vardagarna arbetar jag bland annat för en branschorganisation vilket gör att det blir en del möten men även resor i tjänsten.
På fritiden tycker jag om allt från konserter, gå ut och äta en god middag samt att resa.
Min funktionsvariation gör att min fysiska förmåga är nedsatt. Det gör att jag har en elrullstol för att kunna ta mig fram och behöver stöttning vid bland annat förflyttningar och andra fysiska göromål i olika situationer.
Så här kan en dag med mig se ut:
Att arbeta som assistent hos mig innebär att du är mig behjälplig i vardagen. Det kan handla om allt från att ordna kring måltider, följa med på ärenden både i och utanför Kristinehamn samt sedvanliga hushållsuppgifter och påta i trädgården.
Vem är du?
För denna tjänst söker jag en kvinna, gärna i liknande ålder som mig själv. Du är en social, lyhörd och inkännande person. Du har ett ordningssinne och se vad som behöver att göras.
Har du liknande intressen är det ett plus.
Eftersom resor över dagen, samt med övernattning kan bli aktuellt så behöver du kunna vara flexibel kring arbetstiderna men även arbetsdagarna till viss del.
Du som söker denna tjänst är rökfri!
Du behärskar det svenska språket väl.
Körkort är ett krav för att kunna arbeta hos mig, då du framför min bil i arbetet.
Till denna tjänst önskar jag endast kvinnliga sökanden. Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Tjänsten är en deltidstjänst på 50% och förlagd till måndag till onsdag, främst dagtid. Ändringar i arbetstid och dagar kan ske.
Denna tjänst är förenlig med kanske eget företag eller andra åtaganden då det är en deltidstjänst och inhopp vid behov.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med ansvarig koordinator.
Vid intervjun behöver du visa utdrag ur belastningsregistret samt handling som styrker din rätt att arbeta i Sverige (pass, nationellt ID eller personbevis med körkort).
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz krävs arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd.
Vi är enligt lag skyldiga att kontrollera detta innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Ansvarig rekryterare: Johan Håkansson
Telefonnummer: 010-7077822
Passal Assistans
Djurgårdsvägen 31
681 53 Kristinehamn
Telefonnummer: 010-70 77 800
E-postadress: info@passal.se
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett deltidsjobb.
