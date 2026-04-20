FOI söker erfaren upphandlare till Kista
FOI-PERS-2026-448
FOI söker erfaren upphandlare till Kista
Är du en kompetent och erfaren upphandlare redo för nya utmaningar? Vill du bidra i en innovativ och spännande verksamhet inom försvar och säkerhet? Då kan FOI vara en intressant arbetsplats för dig.Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är i en stark tillväxtfas och vi söker nu en erfaren upphandlare som kan förstärka vårt team! I rollen som upphandlare kommer du självständigt och tillsammans med kollegor att ansvara för upphandling av varor och tjänster. Du kommer att få bidra med dina kunskaper i form av utbildningar samt råd och stöd till organisationens beställare. Då FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet har vi ett mycket varierande behov av anskaffningar. Utöver ordinarie arbete med upphandlingar kommer du även att ansvara för vissa avrop från ramavtal, övriga arbetsuppgifter kopplade till rollen som upphandlare samt förbättringsarbeten. Arbetet utförs normalt på plats i FOI:s lokaler.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten inköp som tillhör avdelningen Forskningsstöd.
Har du den kompetensprofil vi behöver?
Vi söker dig som har:
relevant universitets-/högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med aktuell och relevant erfarenhet
flera års erfarenhet av offentlig upphandling som anställd vid, eller på uppdrag av, upphandlande myndighet eller enhet
god förmåga att utrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift
mycket goda kunskaper i lagen om offentlig upphandling (LOU)
erfarenhet av upphandlingsverktyget TendSign/Mercell
Som person är du driven och stabil med hög integritet. Du arbetar strukturerat och självständigt men har även god förmåga till samarbete och är tydlig i din kommunikation med kollegor och beställare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har:
kunskaper i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
erfarenhet av arbete mot teknik- och IT-styrda beställare
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Du kommer att ingå i ett team om 15 personer bestående av upphandlare, inköpare och jurist. Inköpssektionen har verksamhet i Kista och Linköping. Placeringsort för denna tjänst är Kista. Resor i tjänsten kan förekomma.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 5 maj 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Henrik Ekholm. Fackliga företrädare är Jon Grumer (Saco-S) och Eddie Krusten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
