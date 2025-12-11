Fmts Utvecklingsofficer Inriktning Teknisk Tjänst
Vi söker dig som är teknisk specialistofficer som vill vara en del i utvecklingen av koncept och metoder för teknisk tjänst i Försvarsmakten. Fokus kommer att ligga på långsiktig utveckling av den tekniska tjänsten i Försvarsmakten
Utvecklingsenheten vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) bedriver utvecklingsarbete inom logistik och teknisk tjänst. Utvecklingsarbetet syftar främst till att skapa den framtida militär förmåga inom logistiken, med fokus på den tekniska tjänsten samt utveckling av krigsförband vid Försvarsmaktens tekniska skola. Verksamheten vid utvecklingsenheten indelas i tre huvudområden: rekrytering av teknisk kompetens, utveckling av koncept och krigsförband.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utvecklingsofficer kommer du att ingå i ett arbetslag tillsammans med andra utvecklingsofficerare vid enheten. Du kommer delta i olika utvecklingsprojekt och arbetsgrupper, där din roll är att identifiera utvecklingsbehov och utarbeta förslag på hur dessa behov ska omhändertas. Som utvecklingsofficer ska du även kunna leda egna utvecklingsprojekt och arbetsgrupper. Tjänsten som utvecklingsofficer förutsätter förmåga till såväl självständigt arbete som arbete i grupp. Arbetet omfattar omvärldsbevakning, analysarbete, framtagande av idéer och koncept, utveckling av konkreta lösningsförslag. Då tjänsten även innebär författande av skrivelse och föredragning av resultat behöver du kunna formulera dig väl i såväl tal som skrift.
Arbetet tjänsten är dynamisk och varierande, där det förväntas att du själv planera och föreslå hur dina arbetsuppgifter bäst kan lösas. Ett kreativt förhållningssätt tillsammans med en förmåga till att ta egna initiativ är viktigt egenskaper för en utvecklingsofficer. Som utvecklingsofficer krävs även en social förmåga då utvecklingsarbete bygger på kontakter och samarbeten inom Försvarsmakten men även med andra myndigheter och civila aktörer. Din uppgift som utvecklingsofficer kommer att inriktas mot teknisk tjänst där du kommer att fokusera på gällande koncept inom teknisk tjänst. Utgångspunkt är vårt nuläge, från vilket du inhämtar och kvalitetssäkra utvecklingsambitionerna kring den tekniska tjänsten i Försvarsmakten, med stöd från den tekniska omvärldsutvecklingen.
Kvalifikationer
• Specialistofficer (SO lägst fanjunkare)
• Specialistofficer teknisk tjänst markbunden materiel
• Goda IT-kunskaper
• B-körkort manuell växellåda
• Goda språkkunskaper i svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Som person är du drivande, initiativtagande och strukturerad i ditt arbete. Du är lyhörd och har kommunikativ kompetens. Du har lätt för att samarbeta effektivt med andra, både inom förbandet och externt. För att trivas i rollen är du social och har förmåga att vara flexibel utan att tappa fokus på uppgiften.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Specialistofficer SO Förvaltare
• Erfarenhet av utvecklingsarbete
• Erfarenhet av projektledning eller ledning av arbetsgrupper
• Tidigare arbete med analytiska arbetsuppgifter
• Tidigare arbete med planeringsuppgifterÖvrig information
Anställningsform: Militär befattning som specialistofficer (SO)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Tjänsten innebär genomförande av tjänsteresor i och utom riket, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen samt internationell tjänst.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta chefen konceptavdelningen, Lars-Åke Johansson,
via växeln 08-7887500.
Fackliga företrädare, nås via växel 08-7887500:
SACO: Nermina Dzanic
OFR-S: Roland Kramer
SEKO: Irene Ström
HSOF: Anders Norén
Sista ansökningsdag
Din ansökan senast 2026-01-07. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Ersättning
