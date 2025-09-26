Fmts Söker Fordonsmekaniker Till Markverkstad Syd, Tofta
2025-09-26
Vill du vara med och bidra till Sveriges försvarsförmåga? Har du erfarenhet från verkstadsmiljö? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara den mekaniker vi söker till Markverkstad Tofta.
Markverkstad Syd
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du ha möjlighet att ha en bra balans mellan det arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år. För vidare kompetensutveckling har vi till hjälp både civila samt egna kurser. Merparten av våra utbildningar är förlagda i Halmstad på Försvarsmaktens tekniska skola.
Markverkstad Syd är en avdelning inom Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
MvE Syd är cirka 160 medarbetare, som bedriver verksamhet i Revingehed, Ronneby, Karlskrona och Tofta. Vi är inne i en expansiv fas och behöver flera nya kollegor - vill du vara med oss och växa?
Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: Film Markverkstaden
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som mekaniker arbetar du med de olika typer av fordon med tillhörande system som finns i Försvarsmakten, ex lastbilar, släpvagnar, personbilar, entreprenadmaskiner. Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll samt modifiering utifrån fastställda underlag.
Vi söker nu flera mekaniker för arbeten med både tunga och lätta hjulfordon. Din erfarenhet och intresseområde avgör vilken inriktning som kan bli aktuell.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
• Lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning verkstadsteknik eller maskinteknik eller annan motsvarande utbildning, eller kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet från verkstadsarbete, gärna som mekaniker eller tungmekaniker, alternativ erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Datorvana, vi arbetar med digitala plattformar för felsökning, dokumentation, tidsuppföljning och verkstadsproduktion
• Körkort lägst klass BDina personliga egenskaper
Hos oss är det viktigt att du har en positiv attityd till arbetet och verksamheten. Vi söker dig som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som mekaniker är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Vi söker dig som är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Vidare är du flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete med fordonsel och hydraulik inom liknande områden.
• Erfarenhet av verkstadsdrift och materielunderhåll i Försvarsmakten
• Truck/hjulastarutbildning
• Traversutbildning
• AC-utbildningÖvrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - varierande arbetstider som tex skiftarbete kan komma att tillämpas
Arbetsort: Markverkstad Syd/ Tofta i Visby Garnison.
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Arbete med härdplaster förekommer vid Markverkstaden och därmed genomförs hälsoundersökning.
Upplysningar om befattningen
Tjf Sektionschef Magnus Martis
Mobil: 072-227 84 64
Epost: magnus.martis@mil.se
Fackliga företrädare
SACO: Håkan Eliasson
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Anders Norén
Samtliga kontaktas via tfn 035-266 20 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-27. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• --------------------------------
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9527413