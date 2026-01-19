Fmts (försvarsmaktens Tekniska Skola) Söker Utbildare Tekniska Stödsystem
2026-01-19
Om tjänsten
Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) är sammanhållande för all teknisk utbildning i Försvarsmakten (FM). Teknisk tjänst (underhåll) är en viktig del i FM's förmåga och våra IT system är en självklar del i den tekniska tjänsten. FM är inne i en digitaliseringsresa för att möta omvärldens snabba utveckling inom informationshantering. Vill du bli en viktig del i denna resa?
I Försvarsmaktens system för hantering av teknisk tjänst hanterar vi information som stöttar verksamheten med planering, genomförande och uppföljning av den tekniska tjänsten.
Som utbildare/lärare inom tekniska stödsystem kommer du att utbilda Försvarsmaktens personal i de stödsystem som hanterar teknisk tjänst. Inom arbetslaget så arbetar vi med olika system (RSF, Lift och PRIO/SAP) och du förväntas medverka till att lösa sektionens behov inom området.Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att utveckla och genomföra utbildningar i Försvarsmaktens tekniska stödsystem avseende materielunderhåll. Befattningen innebär även att du kan komma att ansvara för kursadministration och kursinnehåll inom ditt utbildningsområde.
Inom sektionen så är vi flera som arbetar med inriktning mot olika stödsystem. I vardagen samarbetar vi för att både skapa redundans och tillgängliggöra kunskap till FM. Du kommer även att komma i kontakt med kompetensnätverk inom FM där du ibland leder och fördelar uppgifter, så att vi hela tiden ligger i framkant gällande nya arbetssätt och utveckling av våra kurser.
KRAVKvalifikationer
• Gymnasieutbildning
• Arbetslivserfarenhet inom underhållsverksamhet alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift
• B körkort (manuell)Dina personliga egenskaper
• Du har en god förmåga att arbeta självständigt mot våra mål
• Du har en god pedagogisk förmåga.
• Du är kreativ och gillar att skapa, vidmakthålla samt utveckla utbildningsunderlag och kurser
• Du är duktig på att samarbeta med andra samt drivande, arbetsam och noggrann
• Du är duktig på att hantera människors olikheter i en utbildningssituation
Som person är du initiativrik, social, ansvarskännande och en lagspelare. Du trivs med att se andra människor utvecklas. Du ska ha ett intresse av att ta till dig nya kunskaper och ständigt drivas av att förbättra pedagogiken inom lärandet. Flexibilitet utöver ditt eget ansvarsområde är en nödvändighet, både för att stödja inom andra kompetensområden och för att lösa olika former av gemensamma uppgifter, till exempel vid utformning av nya kurser. Resor förekommer i tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Kunskap om Försvarsmaktens tekniska tjänst, logistik och materielunderhåll
• Pedagogisk erfarenhet
• Tidigare erfarenhet av att jobba med eller införa drift- och underhållssystem som hanterar uppföljning av användning och underhåll av tekniska system.
• Erfarenhet av att skapa utbildningsunderlag samt skriva förklarande text, frågeställningar och instruktioner.
• Systemkunskap inom något eller flera av våra stödsystem. PRIO (SAP PM), RSF och Lift
• Erfarenhet som kurschef eller lärare
• Goda kunskaper i MS Office paketet.Övrig information
Tjänsten är en civil tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning för dig som inte är anställd inom myndigheten.
Tillträde enligt överenskommelse och befattningen är placerad på FMTS i Halmstad.
Resor nationellt och internationellt förekommer i befattningen.
Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
Beräknat startdatum: Snarast eller efter överenskommelse
Vi har som målsättning att få en bättre balans mellan könen i vår verksamhet och ser därför gärna kvinnliga sökanden.
Upplysningar om befattningen
Förfrågningar om befattningen kan göras till: Fredrick Larsson, nås via växel på tfn. nummer 08-788 75 00.
Fackliga kontaktpersoner vid FMTS:
SACO: Nermina Dzanic
OFR-S: Roland Kramer
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Anders Norén
Nås via växel på tfn. nummer 08-788 75 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-16.
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
