Fmtis Söker Kompanichef Till Bevakningskompani I Arboga
2026-03-02
Vill du leda uppbyggnaden av ett bevakningskompani med uppgift att upprätthålla skydd och bevakning av Arboga Garnison? Har du erfarenhet som chef med personalansvar?
Passar ovanstående in på dig? Sök jobbet som kompanichef i Arboga!
OM TJÄNSTEN
Garnisonsenheten är en av tretton enheter inom förbandet FMTIS och ansvarar för att samordna gemensamma verksamheter mellan Försvarsmaktens olika förband inom Arboga garnison, vilket bland annat inkluderar utbildningsinsatser, säkerhetstjänst och mobilisering. Idag består Arboga garnison av cirka 700 medarbetare uppdelade på flera olika organisationsenheter.
Utöver samordning av Arboga Garnison ansvarar Garnisonsenheten för ledning av Militärbas Arboga.
Garnisonsenheten söker nu en kompanichef som vill bidra till den långsiktiga uppbyggnaden av skydd-/ och bevakningstjänsten inom Arboga garnison.
Bevakningskompaniet
Kompaniets primära arbetsuppgift kommer vara att upprätthålla skydd-/ och bevakning av Arboga Garnison.
Exempel på uppgifter som kompaniet på sikt kommer lösa:
• Insatsberedd skyddsstyrka (IBSS)
• Patrullering
• Bevakning
• Inpasseringskontroll
• Bemanning av larmcentral
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som kompanichef kommer du ansvara för uppbyggnaden av bevakningskompaniet i Arboga.
Exempel på arbetsuppgifter
• Ansvarar initialt för planering uppbyggnationen av bevakningskompaniet
• Chef med personalansvar (CPA)
• Rekrytering av insatschefer
• Deltar vid enhetens gemensamma planeringsarbete
• Utgör enhetens funktionsföreträdare skydd och bevakning
Då kompaniet är under uppbyggnad finns stora möjligheter att anpassa tilldelade arbetsuppgifter efter individens färdigheter och förmågor.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd officers- eller specialistofficersutbildning (OF2/SO7-8)
• B-körkort för manuell bil
• God förmåga att uttrycka sig i svenska och engelska i tal och skrift
• God datorkunskap samt erfarenheter av att arbeta i Microsoft Office
• Utbildad militär skyddsvakt
Personliga egenskaper
Du är en individ som är säker i din roll som chef och utbildare med en förmåga att situationsanpassa pedagogik och ledarskap till olika situationer och förutsättningar. Du är prestigelös, ambitiös som klarar av att bedriva verksamhet både i kontorsmiljö likväl som i fält. Du är en lagspelare med hög samarbetsförmåga och bör ha en hög färdighet i att självständigt planera, genomföra och utvärdera verksamhet mot fastställda målsättningar. Du har en hög integritet och du drivs av att skapa de bästa förutsättningarna för andra att lösa tilldelade arbetsuppgifter.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare befattning i kompani/plutonsledning
• Militärpolis
• C IBSS
• C TPSS
• Skyddsvaktsinstruktör
• Tjänstgöring vid IBSS/Säkerhetsförband
• Erfarenhet av att självständigt planera, genomföra och utvärdera verksamhet mot fastställda mål.
• Militärt förarbevis
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
9771317