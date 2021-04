Fmcg Partner Söker En Säljare På 50% - Fmcg Partner Sweden AB - Säljarjobb i Stockholm

Fmcg Partner Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-132021-04-13FMCG Partner arbetar dagligen med att utveckla våra kunders närvaro i butiker, primärt inom dagligvaruhandeln (DVH) och vi finns i hela landet. Vi är 25 personer som brinner för säljstödjande tjänster. Vi är del av SSI - Sales Services International som är världens största leverantör av säljtjänster med en omsättning på 7 MDKR.Du kommer att ingå i ett drivet säljteam men du besöker självständigt nya & befintliga dagligvarubutiker i ditt distrikt. Ditt främsta mål är att sälja in produkter till butikerna, öka distribution, närvaro & tillväxt av våra varumärken. I arbetet ingår även bevakning av position och insamling av data samt utveckling av kundrelationerna.Vem söker vi?Vi söker dig som gillar säljmöten och att träffa nya människor, du har en egen drivkraft att slutföra en affär och är ambitiös. Du har vana att arbeta mot uppsatta mål, är resultatinriktad & förstår vikten av att hålla kunderna nöjda. Du gillar att skapa långsiktiga relationer och meriterande om du har erfarenhet av nykundsbearbetning B2B.Du är strukturerad, sätter upp egna mål & drivs av att nå resultat. Du räds inte utmaningar, och ser problem som utvecklingsmöjligheter & nytänkande. Med andra ord; du löser problem som uppkommer i vardagen, samtidigt som du är grym på att få till ett säljavslut.Erfarenhet av B2B försäljningNykundsbearbetningLösningsorienteradKörkort + egen bilGod datavana & erfarenhet av CRM (meriterande ARGUS)Framgångsrik kundrelationsbyggareDu agerar långsiktigt & drivs av att utveckla bra affärer för oss & våra kunderMeriterande om du jobbat i DVH eller som fältsäljareVi erbjuderVi erbjuder dig ett roligt, omväxlande arbete med frihet under ansvar & med engagerade & positiva kollegor.Tjänsten är initialt på deltid (50%) men för rätt person kan heltid bli aktuellt i framtidenArbetstiderna är förlagda till Mån-Fre och du jobbar 4 timmar per dag. Dina arbetstimmar ska utföras under dagtid(8-17) men när är alltså flexibelt. Även 2,5 heldag kan vara aktuellt om det passar bättre. Du kommer i denna roll utgå hemifrån och sköter mötesbokning hemifrån för att sedan utföra kundbesöken runt om i distriktet.Vi erbjuder Fast lön á 15000 kr/mån + Bonus + milersättning + telefonersättningBrinner du för att skapa långsiktiga affärsrelationer med säljresultat i fokus så är du varmt välkommen med din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdatum gått ut.Lycka till!Varaktighet, arbetstidDeltid Vi tillämpar 6 månaders provanställningLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-20FMCG Partner Sweden AB5689375