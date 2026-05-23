Fmcg Partner Söker En Distriktssäljare I Stockholm-Mälardalen
2026-05-23
Om oss FMCG Partner är ett av Sveriges ledande säljbolag inom dagligvaruhandeln (DVH), Servicehandeln, Apotek, Foodservice och online. Vi arbetar med inriktad butiksförsäljning och har hand om över 70 varumärken där flertalet är starka marknadsledare. Med våra 120 personer på fältet skapar vi långsiktiga resultat som syns. FMCG Partner är en del av SSI - Sales Services International som är världens största leverantör av säljtjänster med 87 000 anställda och en omsättning på 12 MDKR.
Arbetsuppgifter Din främsta uppgift är att sälja in produkter till dagligvarubutikerna av de varumärken som kommer att ingå i din portfölj. I arbetet ingår även att bevaka kundernas position och samla in data vid dina besök. Ditt resultat kommer utveckla kundernas position på marknaden och du är en stor nyckelspelare i deras framgång.
Vem söker vi? Vi söker en säljare som kan bygga relationer med butikens inköpare, har möjligheten att komma till avslut och leverera goda resultat. Du är van att hantera olika typer av personer, men tappar inte fokus från vad ditt butiksbesök handlar om. Du är pålitlig, strukturerad och kan planera din vardag på eget initiativ.
Du behöver vara social, utåtriktad och älska möten med inköpare. Vi ser gärna att du har jobbat som säljare inom DVH tidigare men dina personliga egenskaper & egna driv väger tyngre oavsett erfarenhet.
Du kommer bearbeta butiker i ett distrikt som geografiskt sträcker sig ungefär mellan södra Stockholm, Södertälje med omnejd.
Våra krav på dig som söker
Du är van att bygga och underhålla yrkesmässiga relationer
Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna butik/DVH
B-Körkort
God datavana
Meriterande
erfarenhet från DVH med upparbetade relationer i butik
erfarenhet av nykundsbearbetning
erfarenhet av CRM-systemet Genero
Vi erbjuder
Starka och intressanta varumärken i portföljen.
Ett roligt, omväxlande arbete med frihet under ansvar.
Engagerade & positiva kollegor.
Kunnig säljledning
Egen tjänstebil
En stabil fast lön + bonus
Arbetstider Mån-Fre mellan kl. 8-17
Vi önskar dig lycka till och varmt välkommen med dig ansökan.
Notera att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdatum då vi ämnar kalla till intervjuer löpande under rekryteringsprocessen.
