Fmcg Partner Söker En Administrativ Stjärna På 50 %
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2026-07-24
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Vi söker en administrativ stjärna på 50 %
Vill du ha en varierad roll där du kombinerar planering, ekonomi och administration? Trivs du med struktur, ansvar och att vara en viktig del av verksamhetens dagliga arbete? Då kan du vara den vi söker!
Om oss och tjänsten
FMCG Partner är ett ledande svenskt säljbolag inom dagligvaruhandeln (FMCG) som grundades 1995. Vi erbjuder tjänster inom sälj och distribution med i Norden. Till vårt huvudkontor i Årsta/Stockholm söker en noggrann och engagerad medarbetare för en tjänst på 50 %. Rollen är bred och varierad och passar dig som gillar att arbeta med både siffror, planering och administrativa uppgifter.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Supply & Demand Planning (beställa och avropa varor).
Hantering av löner (sammanställa löner varje månad).
Leverantörs- och kundfakturor (betala fakturor).
Framtagning av underlag för personalrelaterade ärenden (a-kasseunderlag).
Löpande administrativt stöd till verksamheten (t.ex. semestrar).
Vi söker dig som
Är strukturerad, noggrann och har god administrativ förmåga.
Trivs med att ta eget ansvar och planera ditt arbete.
Har erfarenhet av ekonomi- och administrationsarbete.
Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i olika affärs- och ekonomisystem.
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av Supply & Demand Planning eller liknande planeringsarbete är meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka ditt arbete. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus.
Omfattning: 50 % Tillträde: Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8125695-2116017". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmcg Partner Sweden AB
(org.nr 556814-6327), https://fmcg.teamtailor.com
Byängsgränd 22 (visa karta
)
120 40 ÅRSTA HEADQUARTERS Arbetsplats
Fmcg Partner Jobbnummer
10011337