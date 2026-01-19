FM Care hemsjukvård söker Sjuksköterskor, timanställning
FM care AB / Sjuksköterskejobb / Västerås
2026-01-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Period: omgående
Omfattning: Arbete dag
FM Care hemsjukvård söker dig med minst 2 års erfarenhet som Leg. Sjuksköterska. Du ska vara positiv, kommunikativ och engagerad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du ska vara trygg i din yrkesroll samt ha ansvarskänsla, god datavana och samarbetsförmåga. Erfarenhet från tidigare liknande arbete från hemsjukvården är meriterande.
Hos FM Care ska du känna frihet, egenmakt och att dina insatser har verklig betydelse för de människor du engagerar dig för. Vår ambition är att leverera vård med högsta kvalitet och möta varje enskild vårdtagare med värdighet, respekt, omtanke och inlevelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: bemanning@fmcare.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FM care AB
(org.nr 559086-5977)
Ånghammargatan 12
)
721 33 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FM Care Kontakt
Fassil Mammo bemanning@fmcare.se 0765299521
9691341