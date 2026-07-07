Flyttpersonal sökes Bli en del av vårt växande team i Malmö
Flex Consulting AB / Budjobb / Malmö Visa alla budjobb i Malmö
2026-07-07
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Vi söker nu engagerade och arbetsvilliga medarbetare till vårt växande team. Vi är ett bemanningsföretag som samarbetar med cirka 15 etablerade flyttfirmor i Malmö, vilket innebär att vi kan erbjuda varierande uppdrag och goda möjligheter till många arbetspass.
Arbetet består främst av:
Bohags- och företagsflyttar
Bärhjälp och tunga lyft
Lastning och lossning av flyttbilar
Montering och demontering av möbler
Kundkontakt och service på plats
Ingen dag är den andra lik – du arbetar i olika miljöer och tillsammans med erfarna kollegor.
Vi söker dig som
Är punktlig, ansvarstagande och pålitlig
Har en positiv inställning och gillar att arbeta fysiskt
Trivs med att samarbeta i team
Kan ge kunder ett professionellt och trevligt bemötande
Är flexibel och kan arbeta varierande tider
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av flyttarbete, lager eller liknande fysiskt arbete
Har B-körkort
Kan köra skåpbil eller lätt lastbil
Talar svenska eller engelska (ytterligare språk är ett plus)
Vi erbjuder
Arbete hos flera etablerade flyttföretag i Malmö
Flexibla arbetstider
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till många arbetspass för den som visar framfötterna
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Goda möjligheter till långsiktigt arbete och utveckling
Hos oss belönas ansvarstagande, arbetsmoral och engagemang. Visar du att du är pålitlig finns goda möjligheter att få återkommande uppdrag och utvecklas vidare.
Anställningsform
Timanställning med möjlighet till fler timmar över tid
Arbetsort: Malmö
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-07-07Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. Berätta gärna om tidigare erfarenheter av fysiskt arbete och varför du vill arbeta hos oss.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att välkomna nya kollegor till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: flexconsultingsweden@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flex Consulting AB
(org.nr 559529-3381)
Anckargripsgatan 3 (visa karta
)
211 19 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995951