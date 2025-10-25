Flyttpersonal - TopFive Flytt & Städ AB söker nya medarbetare!
2025-10-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Sigtuna
, Strängnäs
Flyttpersonal till TopFive Flytt & Städ
Vill du ha ett fysiskt och varierande arbete där laganda och bra service står i centrum? Vi söker fler flyttkarlar som vill ge våra kunder en smidig och trygg flyttupplevelse.Publiceringsdatum2025-10-25Arbetsuppgifter
Packa och skydda kunders tillhörigheter för säker transport
Lasta och lossa flyttbilar effektivt och säkert
Transportera möbler och gods till kundens nya adress
Montera och demontera möbler vid behov
Säkerställa ett trevligt bemötande och hög kvalitet genom hela uppdraget
Vi söker dig som
Har B-körkort (krav)
Trivs med fysiskt arbete och klarar tunga lyft
Är serviceinriktad, noggrann och professionell i ditt bemötande
Är en lagspelare som kan samarbeta och kommunicera väl
Är flexibel och kan arbeta varierande tider, ibland även helger
Talar svenska eller engelska
Erfarenhet av flyttarbete är meriterande men inget krav - rätt inställning och vilja att lära väger tungt.
Vill du bli en del av vårt team? Skicka din ansökan till jobb@topfiveflytt.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: jobb@topfiveflytt.se Arbetsgivarens referens
