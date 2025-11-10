Flyttledare till Pandy bli hjärnan och hjärtat i våra flyttteam!
Pandy Sales AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pandy Sales AB i Stockholm
Vi söker dig som är stark i armarna och ännu starkare i ledarskapet. Hos Pandy blir du inte bara en i gänget - du blir den som leder vägen. Som Flyttledare ansvarar du för att våra flyttuppdrag utförs med kvalitet, tempo och ett leende på läpparna.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Som Flyttledare är du den som:
• Leder teamet på plats och ser till att flytten genomförs säkert och effektivt
• Håller kontakt med kunden och säkerställer att de känner sig trygga och nöjda
• Hjälper till praktiskt i flytten - du leder med både ord och handling
• Planerar lastning, transport och tidsplan tillsammans med kontoret
• Representerar Pandys värderingar ute i fält: service, ärlighet och glädje
Du rapporterar till vår operativa chef och blir en nyckelperson i att hålla både flyttarna och teamkänslan på topp.
Krav och kvalifikationer
Vi tror att du:
• Har erfarenhet av flytt, logistik eller annat fysiskt arbete
• Är en naturlig ledare som gillar att inspirera andra
• Är noggrann, punktlig och lösningsorienterad
• Har B-körkort (C är ett plus)
• Talar svenska eller engelska
• Har ett gott humör - och gärna lite humor på köpet
Vad vi erbjuder
• Trygg anställning och schyssta villkor
• Möjlighet att växa i en växande organisation
• Ett roligt, varierande jobb där ingen dag är den andra lik
• Kollegor som stöttar, skrattar och gör skillnad varje dag
Hos oss är ingen flytt den andra lik - men en sak är alltid densamma: vi får människor att känna sig hemma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pandy Sales AB
(org.nr 559412-9842) Jobbnummer
9597769