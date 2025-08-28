Flyttify söker flyttpersonal för 75% tjänst var med och bygg något nytt!
2025-08-28
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi är Flyttify - ett nytänkande flyttföretag som erbjuder smidiga, pålitliga och professionella flyttjänster i Stockholm och Uppsala. Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker nu dig som vill arbeta i en 75 % tjänst som flyttpersonal.
Är du stark, punktlig och gillar att arbeta fysiskt i ett varierande tempo? Då kan du vara den vi söker!
Vad erbjuder vi?
En anställning på 75 % med möjlighet till ökad tjänstgöringsgrad vid högsäsong
Ett växande företag med stark teamkänsla
Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med oss
Varierande arbetsdagar och uppdrag
Flexibel schemaläggning i viss mån - passar dig som önskar en deltidstjänst
Dina arbetsuppgifter
Bära och transportera möbler, kartonger och annat flyttgods
Montering och demontering av möbler
Lasta och lossa fordon på ett säkert och effektivt sätt
Möta kunder på plats och ge god service
Vi söker dig som:
Har god fysik och gillar fysiskt arbete
Är positiv, serviceinriktad och lösningsorienterad
Är punktlig, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
Har B-körkort
Har tidigare erfarenhet från flytt, lager, bygg eller liknande - men det är inget måste
Vi tror på att ge fler en chans och bidrar gärna till att skapa vägar tillbaka till arbetslivet. Därför välkomnar vi särskilt sökande som har möjlighet till anställning med stöd.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Plats: Stockholm och Uppsala med omnejd. Utgångspunkt varierar beroende på uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: info@flyttify.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flyttify AB
(org.nr 559512-6631), http://flyttify.com
195 50 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9481201