Flyttarbetare till A-J Express-Service - för dig med B-körkort
2026-02-27
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Visa alla jobb hos A-J Express Service AB i Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Bor du på norra sidan av Stockholm, är yngre och vill ha ett varierande jobb där ingen dag är den andra lik?, kanske vid sidan av dina studier eller liknande. Då kan du vara den vi söker.
A-J Express-Service söker nu flera nya flyttarbetare för heltid och deltid. Det här jobbet passar dig som tycker om att röra på dig, ta ansvar och arbeta tillsammans i ett engagerat team.
Hos oss får du inte ett stillasittande jobb - du får en aktiv vardag där du varje dag träffar nya människor och hjälper både privatpersoner och företag med deras flyttar.
Om jobbet
Som flyttarbetare hos oss är du en viktig del av vårt team. Ena dagen hjälper du en familj att flytta till sitt nya hem, nästa dag hjälper du ett företag med transport och leverans av kontorsmöbler.
Det är ett varierande, socialt och fysiskt arbete som passar dig som vill utvecklas och inte vill ha ett monotont jobb.
Arbetet utgår från Storstockholm, främst norra sidan.
Arbetstid: Måndag-Fredag ca 07.00-16.00
Vi söker dig som:
Som vill ha ett extra arbete
Bor på norra sidan av Stockholm
Har minst B-körkort
Talar och skriver svenska
Har god fysik och tycker om att arbeta praktiskt
Har en positiv inställning och hög arbetsmoral
Trivs med ett varierande arbete
Tidigare erfarenhet av flytt är meriterande, men inget krav.
Har du C-körkort och YKB är det ett stort plus.
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med bra lön och goda villkor
Ett varierande och roligt arbete
Trevliga kollegor och bra sammanhållning
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Arbete i ett etablerat företag med över 25 års erfarenhet
Om A-J Express-Service
A-J Express-Service AB är en etablerad flyttfirma med över 25 år i branschen. Vi hjälper dagligen kunder i hela Storstockholm och Sverige med professionella flytt- och transportlösningar.
Hos oss arbetar engagerade personer som vill utvecklas, ta ansvar och vara en del av ett starkt team.
Ansök idag
Tjänsterna tillsätts löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till A-J Express-Service - där din resa börjar.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Vi önskar endast ansökningar via e-post vänligen respektera
E-post: info@flytt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "önskar ni hel/del tid". Arbetsgivare A-J Express Service AB
(org.nr 556592-8461) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-J Express - Service AB Kontakt
Joakim Håkansson info@flytt.se 08-41020034 Jobbnummer
9766750