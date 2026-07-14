Flyinge Hästsportgymnasium söker lärare i Idrott och Hälsa
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2026-07-14
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Flyinge Hästsportgymnasium söker lärare i Idrott & Hälsa.
Flyinge är tillsammans med Ridskolan Strömsholm och Wången en av hästnäringens tre riksanläggningar. Tillsammans har vi ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens fortsatta utveckling. Hos oss utvecklas Kunskap, Hästar och Människor. Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i Idrott och hälsa. Som person är du lugn, trygg, utåtriktad och lätt för att samarbeta. Du har förmåga att skapa en kreativ arbetsmiljö som uppmuntrar till motivation och lärande. Du agerar utifrån skolans mål och vision och lägger stor vikt vid kollegial samverkan. Givetvis har du förmågan att se möjligheter och lösningar och är inte rädd för att komma med egna förslag. Du kommunicerar med kollegor, elever och föräldrar på ett sätt som bygger på goda relationer.
Tjänstensomfattning är: 20%
Utdrag ur belastningsregistret ska kunna uppvisas innan anställning. Sista dag att ansöka är 26-08-01.
Rekryteringsprocessen kommer att ske fortlöpande. Tillträde: 2026-08-10 Ansökan skickas till Skolchef/ Rektor Åsa Thybeck asa.thybeck@rsflyinge.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: asa.thybeck@rsflyinge.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flyinge Aktiebolag
(org.nr 556379-2927)
Kungsgården (visa karta
)
247 29 FLYINGE Arbetsplats
Flyinge AB Jobbnummer
10002004