Flygvapnet söker instruktör till Logistikskolan (VFU försörjning)
Försvarsmakten / Militärjobb / Skövde Visa alla militärjobb i Skövde
2026-02-20
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Skövde
, Skara
, Mariestad
, Karlsborg
, Lidköping
eller i hela Sverige
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Nu söker flygvapnet en instruktör på den verksamhetsförlagda utbildningen på officersprogrammet. Denna tjänst är ett bemanningsuppdrag på Logistikskolan i Skövde.
Om enheten
Logistikskolan (LogS) är en försvarsgemensam skola som kompetensutvecklar personal från hela Försvarsmakten. På skolan genomförs yrkes- och befattningskurser inom områdena fordonstjänst, logistikledning, förnödenhetsförsörjning, förplägnadstjänst, kommunikationstjänst och farligt gods. Även delar av officersprogrammets (OP) verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är placerad på LogS och för att möjliggöra en utökad utbildningsvolym ska ett nytt plutonslag upprättas, vilket denna tjänst är en del av.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som instruktör har du ett delat ansvar med resterande plutonslag att planera, genomföra, följa upp och utvärdera VFU för officerskadetter med inriktning mot försörjning. Du kommer att bidra till att forma kursinnehåll, samordna insatser och hålla i föreläsningar. Din roll är central i att säkerställa kvalitet i utbildning, handledning och stöd till kadetter samt att bidra till utveckling av Försvarsmaktens framtida ledare. Utbildningen har ca 45 st elever och varierar teoretisk utbildning med praktisk utbildning.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• Yrkes- eller reservofficer (OF 1 eller SO 6)
• God förmåga att uttala sig i tal och skrift på svenska och engelska
Personliga egenskaper
Du är ansvarstagande och har stor initiativförmåga. Strävar efter att utvecklas som instruktör och tycker om att utbilda på ett pedagogiskt sätt. Du är social, har lätt för att få kontakt och samarbeta med andra samt har ett intresse av pedagogisk utveckling. Du är inte främmande för att under perioder arbeta under hög arbetsbelastning och du innehar även förmågan att hantera flertal arbetsuppgifter samtidigt. Du behöver vara ett föredöme och tillämpa Försvarsmaktens värdegrund.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Genomförd GOU/OP-utbildning på LogS
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Kan variera beroende på kandidat. Bemanningsuppdrag, tidsbegränsad anställning, RO2.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Period: Bemanningsuppdraget gäller mellan 2026-03-02-2027-01-30
Arbetsort: Skövde. Tjänsteresa från placeringsort.
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse - kommer anpassas efter individuella förutsättningar och rekryteringsprocess.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Upplysningar om befattningen och information om rekryteringsprocessen: F16-A1@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-26. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9755429