Flygteknisk enhet (FTE) söker Civil Chef till 24.Flygverkstadssektionen
2025-12-10
Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Försvarsmakten finns för att skydda Sverige i krig och kris och vi befinner oss i en spännande tillväxtfas.
Vår utveckling och tillväxt ger utrymme för många möjligheter för dig som anställd.
FTE-Flygteknisk enhet
FTE-Flygteknisk enhet ingående i Hkpflj har till uppgift att sammanhålla ledningen av fortsatt luftvärdighet (Part M, CAMO) samt flygverkstadsproduktionen (Part 145, MO Bakre underhåll) för det bakre underhållet (Base Maintenance) inom hela Hkpflj. FTE ledning och Stab är lokaliserad till Linköping på Malmen med lokala Flygsystemsektioner och Flygverkstäder lokaliserad i Luleå (Kallax), Linköping (Malmen) samt Ronneby (Kallinge).
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Flygverkstadssektionen på Malmen i Linköping är under upprättande och kommer när den är fullt uppbyggd att bestå av ca 30 civila medarbetare indelat i 3 servicelag. Sektionens uppgift är att genomföra bakre underhåll (Base), reparationer och modifieringar på HKP16 (Sikorsky UH60M - Black Hawk), men även vid behov ge stöd till främre underhåll (Line).
Som chef med personalansvar för Flygverkstadssektionen på Malmen leder du självständigt flygunderhållstjänsten på Flygverkstadssektionen i samråd med ledningen samt kompaniledningen på plats på Malmen. Detta innebär att du ansvarar för personalplanering, rekrytering, budget, resultatuppföljning, kompetensutveckling, lönesättning samt verksamhetsplanering. Du kommer att krigsplaceras. Arbetet innebär till viss del resor inom Sverige och kan även innefatta arbete utomlands.
Kvalifikationer
• Flera års erfarenhet av personalledning
• Teknisk bakgrund och/eller god teknisk förståelse som bedöms relevant av arbetsgivaren
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både engelska och svenska
• B-körkort
Meriterande kvalifikationer:
• God erfarenhet och kunskap av ledning av flygunderhållstjänst (SE EMAR 145 alt EASA 145)
• Erfarenhet av arbete inom militär luftfart (RML)
• Erfarenhet av arbete som flygtekniker/mekaniker
• EMAR 66 certifikat Kat. B1/B2/C
• Kunskap om budget och ekonomi från intäktsfinansierad verksamhet
• Grundutbildning HUMAN FACTORS och Organisationens procedurer. Utbildning kan ges efter anställning men innan man kan ta fullt ansvaret som chef
• Genomfört utbildningspaket grundläggande utbildning militär luftfart enligt LML (Ledning Militär luftfart) eller motsvarande kompetens
• Erfarenhet av försvarsmaktens IT-miljö, FENIX, PRIO, VIDAR etc
• God kunskap om underhållsplanering
• Genomförd värnplikt, hemvärnssoldat, lottakåren eller liknande erfarenhet av militär verksamhet
• Erfarenhet av förändringsarbete. Dina personliga egenskaper
Stort fokus kommer läggas på personlig lämplighet och att fungera i gruppen. Vi ser att du som söker har god social kompetens och inspireras att föra verksamheten framåt tillsammans med andra. Du är noggrann, driven och engagerad samt har ett högt säkerhetstänk. Du arbetar självständigt under eget ansvar och din samarbetsförmåga är god. Du är flexibel och öppen för arbetsuppgifter inom andra arbetsområden än där du har din fackkompetens. God fysisk förmåga, detta då tjänsten innebär krigsplacering. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Arbetsort: Linköping
Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Lämna löneanspråk i din ansökan.
Beräknat tillträde: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Jonas Segersten
Martin Ohlén
Samtliga nås via växeln: 010-82 51 000
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Christoffer Willers
OFR/O, Mats Häggström
SACO, Suzanne Eriksson
SEKO, Urban Hellqvist
Samtliga nås via växeln: 010-82 51 000 Så ansöker du
CV med referenser ska bifogas i ansökan, här bör två referenser anges.
Betyg från genomförda utbildningar samt intyg om behörigheter/certifikat.
Välkommen med din ansökan och CV senast 2026-01-15. I din ansökan vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
