Flygtekniker till Europas största provområde
Försvarets Materielverk (FMV) / Flygteknikerjobb / Älvsbyn Visa alla flygteknikerjobb i Älvsbyn
2026-07-22
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk (FMV) i Älvsbyn
, Östersund
, Enköping
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är flygmekaniker eller flygtekniker och vill arbeta med vår unika verksamhet där du får utvecklas inom målrobotar och obemannade farkoster. Vill du arbeta i kvalificerade projekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Vi befinner oss i en expansiv fas och stärker nu vår verksamhet med två nya flygtekniker. På provplats i Vidsel, som förfogar över Europas största provområde över land, får du vara med och bidra till Sveriges framtid och totalförsvaret. Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
I rollen som flygtekniker hos oss får du jobba på en arbetsplats som är helt unik i sin utformning. Vi har Europas största flotta av avancerade UAV:er och utrustning av radarstationer, optiska system och telemetrisystem.
Som flygtekniker arbetar du inriktat mot våra flygande målrobotssystem där du ansvarar för service, reparation och klargöring av målrobotsystemen inom sektionen. Här arbetar du tätt med dina kollegor i hangaren och tillsammans ansvarar ni för förberedelser, genomförande av prov, återställning, reparation samt bärgning av främst flygande föremål. Du kommer ställas inför nya problem och utmaningar samtidigt som du måste förhålla dig till de regler som omfattar flygande objekt, vilket innebär viss kreativitet samtidigt som regler och manualer styr mycket av arbetet och processen.
Tjänsten är placerad i Vidsel. Resor i tjänsten förekommer, både inrikes och utrikes.
Om dig
Du är utbildad flygmekaniker via antingen gymnasium eller yrkeshögskola. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift såväl som B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ett tekniskt arbete. Det är även en fördel om du har erfarenhet av att ha arbetat inom flygrelaterad verksamhet eller har en flygteknikerutbildning.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor och är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. I ditt arbete är du flexibel, initiativtagande och prestationsorienterad.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Test och evaluerings (T&E) provplats i Vidsel är en del av FMV och har tillgång till Europas största provområde över land. Provområdet ligger i Lappland och omfattar ett avlyst, väl bevakat, lågfjällsområde på totalt 1650 km2. Här finns mer än 60 års erfarenhet av verifiering och validering, VoV, av militära system. Provplatsen erbjuder Försvarsmakten samt externa kunder en möjlighet att utprova ny vapenmateriel, öva och verifiera förmåga.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/infor-din-intervju/arbeta-pa-fmv/
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 2026-08-12.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Kjell Lundberg, OFR/S Helén Gran, och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Kenneth Dådring via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Anna Petersson på mailto:anna.petersson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Onsite
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
942 95 VIDSEL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10008756