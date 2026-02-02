Flygtekniker flygplan 100 till Specialflygskvadron Malmen, F 7
2026-02-02
Om Specialflygskvadron
Vid specialflygskvadron bedrivs flygtjänst med radar- och signalspaning, transportflygverksamhet, flygunderhållstjänst och arbete med fortsatt luftvärdighet. Specialflygskvadron är ett insatsförband och kan med kort varsel sättas in i insatser både nationellt och internationellt.
Specialflygkompaniet
Är ett flygunderhållskompani organiserat inom Specialflygskvadronen och baserat i Linköping, Malmen.
Huvuduppgiften för kompaniet är att säkerställa luftvärdigheten för Fpl 100 SAAB 340, i linje med planerat flygtidsuttag. Verksamheten bedrivs främst på specialflygskvadron Malmen i Linköping, men arbete på andra orter, både nationellt och internationellt, kan förekomma.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att utföra Certificate Release to Service (CRS) enligt behörighet B1 och/eller B2 på flygplanssystem 100 enligt gällande kapabilitetslista. Vi ser att du kommer att bidra till effektivisering av verksamheten genom förbättring av utrustning, verktyg och förrådshållning.
Tjänstgöring som färdmekaniker sker enligt FOM och Lokal flygchefs direktiv. Som färdmekaniker är du en del av besättningen som tillhör den flygoperativa organisationen med ett tekniskt ansvar samt delta i både kortsiktiga och långsiktiga uppdrag inom flygunderhåll och insatsverksamhet
• Officer i flygteknisk tjänst
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
• B-körkort manuell växellåda
• Behörighet B1 och/eller B2
• Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhets och registerprövningDina personliga egenskaper
• Är serviceinriktad och har lätt för att ta kontakt med människor.
• Har en god samarbetsförmåga och tycker om både att arbeta tillsammans i grupp och självständigt.
• Är engagerad, proaktiv, strukturerad och vill nå resultat av hög kvalité.
• Har ett högt säkerhetsmedvetande.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utökande körkortsbehörigheter C/CE
• Behörighet flygplanbogsering
• Erfarenhet av det digitala stödsystemet Fenix Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. För återanställning av officer kan provanställning om 6 månader tillämpas.
Anställningskategori: Militär befattning, SO 6-7
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen. Eftersom både befattning och arbetsuppgifter är knuta till en krigsorganisation så kommer du även bli krigsplacerad i vår organisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap.
Upplysningar om befattningen
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Hendric Söderström alternativt Rasmus Bystedt, tfn 010-825 10 00.
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller.
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson.
SACO, Ulf Svensson.
SEKO, Erling Svensson.
Samtliga söks via växeln tfn 010-825 10 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-27. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
