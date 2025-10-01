Flygtekniker B1/B2, S106 PRI-sektion, till Skaraborgs flygflottilj F 7
Vill du ta nästa steg i karriären och ha ett spännande och utvecklande arbete inom Försvarsmakten?
Försvarsmakten anskaffar och inför flygsystem S 106 som ersättare till S 100D (ASC890). Flygsystemet bygger på Bombardiers plattform Global 6000 som Saab bygger om till en sensor- och ledningsplattform, AEW&C (Airborne Early Warning and Control). Inriktningen är att införandet i F 7 's regi påbörjas på SAAB/Tannefors, med delar av personalen på Malmen, för att slutligen flyttas enligt FVC placeringsbeslut.
Vi söker dig som vill vara delaktig i detta.
Inom Försvarsmakten har du möjlighet att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder varierade och spännande projekt, utvecklingsmöjligheter, värdeskapande team och inte minst värdesätter vi work-life-balance.
PRI-sektionen
PRI-sektionen kommer att vara en central del i införandet samt att tidigt tillgodose kompetens inom Försvarsmaktens (FM) organisation för att kunna införa systemet vid systemöverlämning från Försvarets Materielverk (FMV). Verksamheten kommer präglas av metod- och teknikutveckling, förbandsuppsättning, utbildning och planerad OPEVAL-verksamhet. Delar av sektionen kommer dessutom ingå i FMV Verifierings och Valideringsverksamhet (VoV).
Gruppens sammansättning är sammansatt av områden som anses vara kritiska för att ett säkert införande skall kunna genomföras. Förkunskap, krav på utbildning och uppgifter baseras på erfarenhet från tidigare introduktioner av flygsystem och krav från manualer och styrande dokument.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som tekniker i PRI-sektionen kommer dina arbetsuppgifter vara, men inte begränsat till, att stödja införandet genom att;
• utgöra kompetensresurs under överlämning, införande och förbandssättning av system S106
• ta fram underlag till styrande manualer som exempelvis FOM, SOM, LFL, LFU och LUFU
• ta fram utbildningsunderlag och taktiska procedurer inom ramen för LSS OPEVAL-verksamhet
• förbereda underlag och ingå i FMV T&E:s valideringsverksamhet
• verka som instruktör
• bevaka felutfall och stödja vid utredning
• beredd genomföra praktik i annan operatörs verksamhet.
KRAVPubliceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
• Erfaren militär eller civil flygtekniker B1/B2
• Arbetat med radar och motmedel
• Erfarenhet av både klargöring och flygunderhåll
• B-körkort för manuell växellåda
Personliga egenskaper
• God vana att leda projekt
• God vana att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
• God pedagog
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Placering vid sektionen sker antingen genom förbandsbyte alternativt tidsbegränsad placering. Möjlighet till pendling kommer att finnas.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping/Malmen
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Tjänsten innebär krav på fysisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Lars Blom F 7, tfn 0505-45 10 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga söks via växeln tfn 0505-45 10 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-24. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
