Flygservicepersonal på deltid till Karlstad Airport!
2026-02-04
Utbudet av destinationer ökar nu på Karlstad Airport och de söker därför fler medarbetare som vill skapa service i världsklass till flygplatsens resenärer. Här får du chansen att arbeta i en dynamiskt och unik arbetsmiljö på Värmlands största flygplats. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Karlstad Airport ägs av Karlstad kommun och Region Värmland. Deras mål är att erbjuda väl anpassad flygtrafik för såväl företag och privatpersoner i regionen i form av både reguljär- och chartertrafik. Förutom detta är de även utsedda till beredskapsflygplats av regeringen, vilket innebär att de håller beredskap alla dagar på året för att kunna öppna flygplatsen för samhällsnyttig trafik.
Som flygservicepersonal på Karlstad Airport kommer du spela en central roll för att säkerställa en smidig och positiv upplevelse för passagerarna. Din huvudsakliga uppgift är att erbjuda förstklassig kundservice och ett professionellt bemötande i bistron, taxfreen och baren.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult på Karlstad Airport.
Du erbjuds
• Ett meriterande deltidsarbete vid sidan av dina studier.
• Erfarenhet av att arbeta i säkerhetsklassad tjänst.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
• Ta emot kunder och ansvara för duty free shopen.
• Sköta enklare servering samt dagliga rutiner vid flygplatsens bistro och gatebar.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå på minst 50% med examen tidigast januari 2028, eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
• Tidigare arbetat i en serviceinriktad roll.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal, då båda språken används i ditt arbete.
• Innehar B-körkort och tillgång till egen bil. Då kollektivtrafiken inte når flygplatsen.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Övrig information
• Start: April 2025.
• Omfattning: Deltid
• Arbetstider: Anpassas efter flygavgångar mestadels söndagar och torsdagar. Inför anställningsstart kommer du få ett schema på dina arbetstider och du förväntas vara tillgänglig 2 pass i veckan.
• Placering: Våldalen 570, Karlstad
• Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
