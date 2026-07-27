Flygprovledare till Europas största provplats
Försvarets Materielverk (FMV) / Militärjobb / Älvsbyn Visa alla militärjobb i Älvsbyn
2026-07-27
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk (FMV) i Älvsbyn
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Test och evaluerings (T&E) provplats i Vidsel är en del av FMV och har tillgång till Europas största provområde över land. Provområdet ligger i Lappland och omfattar ett avlyst, väl bevakat lågfjällsområdet på totalt 1650 km2. Här finns mer än 60 års erfarenhet av verifiering och validering, VoV, av militära system. Provplatsen erbjuder Försvarsmakten och externa kunder en möjlighet att prova ut ny vapenmateriel, öva och verifiera förmåga.
Provplatsen har bland annat avancerade luftmål, rörliga markmål, tekniska system såsom radarstationer och olika optiska system. Vi har en bred variation av kompetenser på provplatsen och i rollen som flygprovledare tillhör du provningsenheten som jobbar med att genomföra och styra den operativa provverksamheten. Du får jobba på en arbetsplats helt unik i sin utformning, med goda möjligheter till friluftsliv liksom jakt och fiske.
Som flygprovledare har du en nyckelroll i genomförandet av flygprov. Din huvuduppgift är att leda provgenomförandet och du har stort mandat gällande provens utformning liksom en nära kundkontakt med såväl svenska som internationella kunder. Du bereder, planerar, leder och avrapporterar flygprovsverksamheten och arbetar nära och tillsammans med projektledare.
Du deltar i projekt där du stöder projektledaren i att uppnå projektets målsättning. I ditt ansvar ingår att skapa och genomföra provupplägg som möter kundens behov och att leda dialogen med kunden utifrån ett provperspektiv, i en verksamhet där det händer mycket.
Tjänsten är placerad i Vidsel, med viss möjlighet till distansarbete i perioder. Resor förekommer såväl inom som utanför Sverige.
Befattningen kan vara civil eller militär som YAM(Yrkesofficer annan myndighet. Som yrkesofficer får du möjlighet till tjänstledighet från Försvarsmakten för en tidsbegränsad anställning på FMV, efter överenskommelse mellan myndigheterna).
Om dig
Vi söker dig som har en utbildning som flygstridsledare inom Försvarsmakten liksom arbetslivserfarenhet inom området. Vidare behöver du ha god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift liksom B-körkort. Har du en utbildning som officer eller specialistofficer är det meriterande.
Du behöver också genomgå en flygläkarundersökning med godkänt resultat enligt Försvarsmaktens krav.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är självgående, du tar ansvar för och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Din kommunikation är tydlig och du säkerställer att budskap når fram, du påminner och följer upp vid behov. Vidare har du integritet, med väl grundade och tydliga värderingar liksom förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv. Vi tror också att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter, du ser möjligheter i förändringar.
FMV – Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
Flexibel arbetstid och viss möjlighet till distansarbete
Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: https://www.fmv.se/jobb--karriar/arbeta-pa-fmv/.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 17 augusti 2026.
Bra att veta
Du ansöker genom att bifoga ditt CV, eventuella betyg och intyg på svenska.
I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kunskap och personliga egenskaper.
Våra fackliga företrädare är SACO Kjell Lundberg, OFR/S Helén Gran och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
Vid frågor om tjänsten kan du kontakta provplatschef Clas Nilsson på nummer 070–6805634. Kontakta Anna Petersson på mailto:anna.petersson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
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För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340)
942 95 VIDSEL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarets Materielverk (FMV) Jobbnummer
10011984