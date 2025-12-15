Flygplatsräddningstjänsten söker nu nya medarbetare under sommaren 2026 ...
2025-12-15
Vill du ha en spännande tjänst där du gör skillnad på riktigt? Vi söker nu engagerade medarbetare till vårt team inom flygplatsräddningstjänsten på Göteborg Landvetter Airport. Här blir du en del av ett tryggt och stöttande lag som tillsammans arbetar för säkerhet, service och en positiv upplevelse för våra resenärer. Vad innebär rollen?
Som medarbetare hos Flygplatsräddningstjänsten är du med och bidrar till säkerhet, service och en positiv upplevelse på flygplatsen. Vi tränar och utvecklas tillsammans och du får chansen att bredda din kompetens inom både räddningstjänst och service.
Arbetet är varierat och kan innebära att du:
Rycker ut vid brand- och sjukvårdslarm
Genomför övningar och tränar
Arbetar med att kontrollera våra fordon och utrustning
Deltar i fälthållning under sommaren (t.ex. gräsklippning, slyröjning, fordonsunderhåll)
Medverkar i utbildningar inom brandsäkerhet, HLR och heta arbeten
I arbetsuppgifterna ingår också transport av passagerare och crew, assistans av personer med rörelsehinder vid in- och utresa, karantänhantering av djur samt att bidra till att våra resenärer får en behaglig och positiv flygplatsupplevelse.
Utbildningen genomförs på dagtid under fem veckor, 4 maj - 5 juni 2026. De två avslutande veckorna hålls på Arlanda. Anställningen är på heltid och sträcker sig från 4 maj till 30 augusti 2026. Vem är du?
Vi söker dig som har:
en känsla för service och social förmåga
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, språktest är obligatoriskt
en fysik som klarar de tunga arbetsmoment som ingår i rollen
uppfyller de medicinska kraven enligt EASA GM2 ADR.OPS.B.010(a)(4)
möjlighet att ta dig till flygplatsen dygnets alla timmar och vara tillgänglig för skiftarbete
en mycket god samarbetsförmåga och hanterar och prioritera oförutsedda händelser på ett flexibelt och konstruktivt sätt
C-körkort
Det är meriterande om du har:
slutförd utbildning för räddningstjänstpersonal på flygplats
D-körkort
arbetat med stora fordon och maskiner
erfarenhet från annan räddningstjänst t.ex. SMO-utbildning, kommunalräddningstjänst
Vi söker dig som trivs med lagarbete och tycker om att växla mellan olika typer av uppgifter. Du har en god servicekänsla och vill bidra både till säkerhet och till en välkomnande upplevelse för våra resenärer.
Vad erbjuder vi dig?
En arbetsplats där du får:
utvecklas genom utbildning och träning
arbeta i ett starkt och inkluderande team
bidra till en hållbar och trygg flygplatsmiljö
en sommar fylld av variation, gemenskap och nya erfarenheter
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Oskar Johansson på oskar.johansson@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 19 januari, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Detta är ett heltidsjobb.
Swedavia AB (org.nr 556797-0818)
Peppe peppe.kuhavuori@swedavia.se Jobbnummer
9644354