Flygplatsman till Fälthållningsplutonen vid Helikopterflottiljen

2026-02-16
Som anställd på 31.flygbasbataljonen tjänstgör du vid Helikopterflottiljens största enhet och blir en viktig del av Sveriges försvar. Vi växer och söker dig som vill arbeta som flygplatsman vid fälthållningsplutonen.
Stor möjlighet för dig som är GSS och som vill fortsätta i Försvarsmakten, men önskar byta inriktning samt ha en tillsvidareanställning.
31.Flygbasbataljon
31.Flygbasbataljonen består av en bataljonsledning med tillhörande bataljonsstab och fyra kompanier, 311.Stab & logistikkompani, 312.Skyddsflygfältsarbetskompani, 313.Grundutbildningskompani och 314.Flygbassäkerhetskompani.
Fälthållningsplutonen är en del av 312.Skyffarbkompaniet som i huvudsak arbetar med drift av Malmens flygbas samt utveckling av personal och verksamhet mot krigsförbandets målsättningar. Kompaniet är anpassat efter de flygande förbanden som verkar inom Linköpings garnison vilket kan innebära oregelbundna arbetstider inklusive helger och beredskapstjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en flygplatsman är fälthållningstjänsten, där man framför olika typer av tunga fordon som hjullastare, traktorer och lastbil med specialredskap för att iordningställa start-och landningsbana, exempelvis, genom snöröjning.
Eftersom många av våra uppgifter är kopplade mot krigsförbandet så är den militära delen viktig i vårt arbete. Detta innebär att du ska kunna verka som soldat och deltar på övningar samt utbildningar inom exempelvis strid och sjukvård.
Arbetet kan innebära att man ibland arbetar på annan ort och att man är hemifrån en del av tiden, exempelvis vid övningar och utbildningar.
Kvalifikationer
• Svensk medborgare
• B-körkort och militärt förarbevis på lastbil och tungt släp.
• Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav (FM FysS)
• Befattningsutbildad fälthållningssoldat
Meriterande
• C-E körkort
• Förarbevis hjullastare
• Förarbevis grävmaskin/grävlastare Dina personliga egenskaper
• Ansvarstagande och initiativrik
• Driven och vill utvecklas både enskilt och i gruppen.
• Föregångsmannaskap och förebild för kollegor och följer Försvarsmaktens värdegrund
• Högt säkerhetsmedvetande
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, civil anställning (CVAT)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Befattningen innebär krigsplacering
Upplysningar om befattningen
Sergeant Joakim Willinge (plutonchef) - nås via växeln på 013- 28 30 00
Information om rekryteringsprocessen
Lt Victoria Donderer, Personalofficer, 013-28 30 00 (vxl)
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00
Ansökan
Ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
