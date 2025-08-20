Flygplatsbrandman till Skaraborgs flygflottilj F 7
Försvarsmakten / Brandmansjobb / Lidköping Visa alla brandmansjobb i Lidköping
2025-08-20
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lidköping
, Skara
, Grästorp
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
121.räddningspluton vid Skaraborgs flygflottilj söker flygplatsbrandmän för tillsvidareanställning.
Räddningsplutonen är en del av 712:e Skydd- och flygfältsarbetskompaniet, som bland annat ansvarar för driften av flygplatsen. Plutonen består av huvudsakligen civilanställd personal med militära chefer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Operativ räddningstjänst och skadeförebyggande verksamhet för militärt flyg vid Såtenäs flygplats.
Utbildning och övningsverksamhet, vidmakthållande av kompetens och fysisk status samt underhåll av fordon och materiel.Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
• Svenskt medborgarskap.
• God fysisk och psykisk förmåga.
• Fullgod syn (med korrektion) färgseende och hörsel.
• Simkunnig.
• Körkort för personbil med manuell växellåda.
Meriterande
• Militärt förarbevis för tung lastbil samt tilläggsutbildning för räddningsbil typ 1,2 och 3.
• Fullgjord värnpliktstjänstgöring alt. GMU eller GU.
• Genomförd befattningsutbildning JU901, Räddningssoldat Flyg, med godkänt resultat.
• Erfarenhet från brand- och räddningsverksamhet, gärna från flygplatsräddningstjänst.
• Sjukvårdsutbildning.
• Kustskepparexamen eller militär fartygsbehörighet N9.
• Körkort för tung lastbil.Dina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid den personliga lämpligheten för tjänsten. Dina personliga egenskaper präglas av stor noggrannhet, högt säkerhetstänkande och en god förmåga att samarbeta och bemöta andra människor.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
(läs mer på www.forsvarsmakten.se)Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med provanställning i 6 månader.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Huvudsakligen schemalagd tjänstgöring samt jour och beredskap, även under kvällar och helger.
Arbetsort: Såtenäs.
Tillträdesdatum: 3:e november, eller efter överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning. Tillägg för obekväm arbetstid, jour och beredskap.
Som civilt anställd vid 121.räddningspluton är du en del av förbandets krigsorganisation, och kommer att utbildas och övas mot förbandets krigsuppgifter.
Tjänsten kan innebära genomförande av tjänsteresor.
Friskvård och fysisk träning är en naturlig del av vardagen.
Yrkesrelaterade tester, rullbandtest med belastning 200 W i minst sex minuter, samt läkarundersökning kommer vid behov att genomföras i samband med rekryteringen.
Intervjuer och urvalstester kommer ske löpande.
Innan en eventuell anställning kommer en säkerhetsprövning och registerkontroll genomföras.Kontaktperson för detta jobb
För upplysningar om tjänsten kontakta:
Fj Andreas Eriksson, tfn 010-82 510 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga nås via växeln tfn 010-82 510 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-12. Din ansökan ska minst innehålla CV samt ett personligt ansökningsbrev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9468080