Flygplanstädare till Landvetter Airport - Renab
Flygplanstädare till Landvetter Airport
Hadesten Ren AB är ett serviceföretag som levererar flygplansstädning och andra tjänster till flygbolag på flera svenska flygplatser.
Vill du arbeta i en internationell och dynamisk miljö där tempot är högt och ingen dag är den andra lik?
Vi söker nu engagerade och noggranna flygplanstädare till Landvetter Airport.Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Som flygplanstädare arbetar du i team med att säkerställa att flygplanen är rena, fräscha och redo för nästa avgång. Arbetet är en viktig del av flygplatsens dagliga drift och ställer krav på både effektivitet och noggrannhet.Dina arbetsuppgifter
• Städning av kabin (exempelvis säten, brickbord och golv)
• Städning av pentry/galley
• Rengöring av toaletter
• Påfyllning av förbrukningsmaterial och tidningar
• Säkerställa att kabinen uppfyller flygbolagens kvalitets- och hygienkrav
• Följa flygplatsens och flygbolagens säkerhetsföreskrifter
• Arbete inom tvätteriverksamhet
• Viss lokalvård av kontor och övriga lokaler på flygplatsen
• Avfallshantering och källsortering
Arbetet sker ofta under tidspress mellan flygavgångar, vilket kräver god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i ett högt tempo.
Arbetstider:
Arbetet är förlagt till dag- och/eller nattpass.
Vi söker dig som är flexibel och kan arbeta varierande tider, inklusive helger.Kvalifikationer
• Minst 18 år
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
• God fysisk förmåga
• Möjlighet att arbeta flexibla arbetstider
Meriterande:
• Erfarenhet av städyrket eller annat serviceyrke
• PRYL, SRY eller motsvarande utbildning
• Tillgång till egen bil (då kollektivtrafik inte alltid matchar arbetstiderna)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Ansvarstagande och noggrann
• Punktlig och pålitlig
• Serviceinriktad
• En lagspelare som trivs i ett högt tempo
Övrig information:
Tjänsten är placerad på Landvetter Airport och avser i första hand timanställning samt vikariat.
Start sker enligt överenskommelse.
Flygplatsen är ett skyddsobjekt, vilket innebär att tjänsten omfattas av bakgrundskontroll och säkerhetsprövning enligt gällande regelverk.
I samband med rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
För att kunna gå vidare i den första delen av säkerhetsprövningen krävs en godkänd bakgrundskontroll, vilket innebär att du behöver kunna uppvisa följande:
• Dokumenterad sysselsättning de senaste 5 åren (utan luckor över 28 dagar)
• Två referenser från tidigare arbetsgivare (chef eller arbetsledare)
• Vid utländskt eller dubbelt medborgarskap: giltigt hemlandspass eller nationellt ID-kort (ID-kort avser endast EU-medborgare).
När ovanstående är uppfyllt genomförs nästa steg i processen, vilket inkluderar säkerhetsintervju och registerkontroll.
Observera att komplett dokumentation är en förutsättning för att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen!Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Det är ett krav att samtliga sysselsättningar de senaste fem åren framgår tydligt i ditt CV, utan uppehåll längre än 28 dagar.
Ansökningar som inte uppfyller detta kommer att sorteras bort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: rekrytering.got@renab.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flygplanstädare timanställd". Arbetsgivare Hadesten Ren AB
(org.nr 556094-2848), https://renab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Flygplats Kontakt
Station Manager
Hanna Sabo rekrytering.got@renab.com Jobbnummer
9852102