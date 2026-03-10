Flygplanslastare Arlanda - sommarjobb eller tillsvidareanställning!
Aviator Airport Services Sweden AB / Budjobb / Sigtuna Visa alla budjobb i Sigtuna
2026-03-10
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aviator Airport Services Sweden AB i Sigtuna
Just nu söker Aviator Airport Services flygplatsmedarbetare till Stockholm-Arlanda flygplats.
Är du nyfiken på vad som händer bakom kulisserna på flygplatsen? Vill du bidra till att flygen avgår i tid? Är du en person som trivs med fysiskt arbete?
Aviator söker just nu flera flygplanslastare som kommer att vara en del av den operativa verksamheten som ansvarar för arbetet runt ett flygplans ankomst och avgång. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med inledande provanställning på sex månader och tidsbegränsade anställningar (75-100%) under sommaren, med kursstart under mars samt löpande under våren.
Som flygplanslastare ingår du i vår rampserviceavdelning där vi på ett säkert och serviceinriktat sätt ser till att resenärens bagage lastas, transporteras och lossas inom bestämda tidsramar. Genom att följa flygbolagsspecifika procedurer, sätter du våra kunder och deras kunders behov främst i allt du gör, och alltid med säkerheten i fokus.
Som flygplanslastare ansvarar du för att:
Lasta och lossa bagage och frakt i flygplan
Utföra transporter på rampen
Sortera bagage
Tillämpa och följa flygbolagens regler och rutiner
Utföra övrig rampservice enligt kunders önskemål, som t ex uppvärmning av flygplan, elförsörjning, uppstart mm
För att trivas och lyckas i rollen som flygplanslastare behöver du vara serviceinriktad och vara van vid att använda kroppen som främsta arbetsredskap.
Du är en flexibel och kommunikativ person, en lagspelare och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Arbetet kräver att du är noggrann, säkerhetsmedveten och tar ansvar för att följa riktlinjer och rutiner även när tempot är högt.
Kvalifikationer för rollen:
Du behöver ha viljan och möjligheten att arbeta olika skift och du måste kunna ta dig till och från flygplatsen på dygnets alla timmar
Du ska ha fyllt 18 år
Du behöver ha körkort, behörighet B
Du ska ha en fullgod hälsa och en god fysik
Du har god förmåga att uttrycka dig på engelska och svenska, både i tal och i skrift
Du ska ha en avslutad gymnasieutbildning eller annan motsvarande utbildning med godkända betyg
Du ska vara ostraffad
Du ska ha en god datorvana
Det är extra bra om du också:
Har tidigare erfarenhet från rampen, inom service eller inom ett säkerhetsklassat yrke
Om du tidigare har arbetat skift och/eller tidiga morgnar
Krav under rekryteringsprocessen
Då arbetet i den här rollen utförs på säkerhetsklassat område krävs det att du går igenom en säkerhetsprövning under rekryteringsprocessen:
Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning
Godkänd registerkontroll från Transportstyrelsen
Godkänd säkerhetsprövningsintervju
Intyg som styrker din sysselsättning under de senaste 5 åren. Kopior på intyg, betyg, anställningsintyg, certifikat etc kommer att behövas lämnas in i rekryteringsprocessen.
Minst två referenser
Läs mer om rekryteringsprocessen på den här sidan!
Bra att veta: Självklart ser vi till att du får en introduktionsutbildning hos oss de första veckorna. Utbildningen kombinerar teoretiska och praktiska moment så att du kan bli varm i kläderna inför din roll som flygplanslastare.
Tjänsten som flygplanslastare förutsätter att du arbetar i skift. Det innebär att du har varierande arbetstider, med arbetspass som kan starta kl 05.00 eller sent på kvällen/natten, både på veckodagar och helger. Du behöver därför alltid kunna ta dig till och från flygplatsen oavsett tid på dygnet.
Om Aviator Airport Services Vi erbjuder en spännande och dynamisk arbetsmiljö där säkerheten alltid är vår högsta prioritet tätt följt av utmärkt service. På våra flygplatser möter vi hela världen! Vi ger dig en möjlighet att arbeta på Aviator som genomsyras av ett öppet arbetsklimat och professionalism.
Aviator finns till för resenären, och vår verksamhet drivs av ambitionen att göra flygresandet tryggt, smidigt och mer hållbart genom tjänster som levererar hög kvalitet med ett minskat miljöavtryck. Aviator erbjuder flygbolag ett paket av tjänster beroende på deras behov och önskemål. Våra tjänster som vi erbjuder är incheckning, lastning/lossning av bagage, loungeservice, avisning, flygplanstvätt, verkstadsservice mm. I dagsläget har Aviator verksamhet på flygplatser i Sverige, Finland, Danmark och i Norge. I Sverige erbjuder vi våra tjänster på Arlanda flygplats, Göteborg-Landvetter flygplats och Malmö flygplats.
När du arbetar för Aviator blir du en del av Nordens största aktör inom marktjänster, med en stabil och trygg grund i vår ägargrupp Avia Solutions Group, en global organisation som samlar lång erfarenhet och bred kompetens inom flygbranschen.
Lär känna oss och våra medarbetare bättre på denna sida!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är en god representant för Aviators värdeord:
Respect - Flexibility - Passion - Responsibility - Customer Focus
Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 mars!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6930539-1784735". Omfattning
Arbetsgivare Aviator Airport Services Sweden AB
(org.nr 556291-0116), https://careers.se.aviator.eu
Tornvägen 17A (visa karta
)
190 60 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
Aviator Sverige Jobbnummer
9787624