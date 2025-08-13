Flygoperativ verksamhetsprocessägare till Stockholm Arlanda Airport
2025-08-13
Är du analytisk, engagerad och lösningsorienterad? Vill du spela en central roll i att utveckla och optimera Flygoperativa processen hos oss på Stockholm Arlanda Airport? Då kan detta vara rollen för dig!
Placeringen på denna tjänst är Stockholm Arlanda Airport, med möjlighet till delvis distansarbete.
Vad innebär rollen? Som Flygoperativ verksamhetsprocessägare hos oss får du en nyckelroll i att analysera, utveckla och optimera flygoperativa processen samt att driva flygplatsen framåt. Du arbetar med ett kontinuerligt förbättringsarbete med full processorientering. Du arbetar nära olika avdelningar för att identifiera förbättringsområden, implementera lösningar och säkerställa att våra processer är effektiva, hållbara och kundfokuserade.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Kartlägga, analysera och förbättra befintliga processer för ökad effektivitet och kvalitet.
Ansvarig för att risk- och kontinuitetsarbetet för processens syfte och mål är en integrerad del av processen.
Leda och facilitera workshops för processutveckling tillsammans med både externa och interna intressenter.
Implementera och följa upp förbättringsinitiativ baserat på data och verksamhetsmål. * Framtagning av rekommendationer och förslag för riskreducerande åtgärder som resultat av avvikelseutredningar. * Säkerställa att processer dokumenteras, standardiseras och följs upp enligt best practice.
Bevaka lag och regelkrav (EASA, TSFS, Miljö, Arbetsmiljö mm) samt avtalsförändringar som berör eget verksamhetsområde.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom process och/eller logistik, eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av arbete med process- och logistikutveckling
Erfarenhet av att arbeta processorienterat och med framtagande av KPI:er
Kännedom om EASA-regelverket och insikt i flygtrafikledningens arbete och flygvägar
Insikt i flygprocedurer - förståelse för deras syfte, utformning och praktiska tillämpning i operativ verksamhet
Grundläggande kunskaper i Microsoft Office-paketet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande att ha god förståelse för flygoperativa system och processer kopplat till en flygplatsdrift och dess operativa miljö samt en förmåga att tolka och implementera nya och befintliga regelverk inom flygsektorn. Vi ser även gärna att du har god förståelse för ITs roll i olika processer, inklusive funktioner, integrationer och systemkapabiliteter. Även B-körkort är meriterande.
För att lyckas i rollen är du analytisk, strukturerad och lösningsfokuserad, med en förmåga att omvandla regelverk till praktiska och effektiva lösningar i det dagliga arbetet. Du trivs i en komplex miljö där du får bidra både strategiskt och operativt. Vad erbjuder vi dig?
Du erbjuds ett arbete i en miljö i ständig förändring och utveckling där du får möjlighet att bidra med din kompetens. Flygplatserna präglas av högt engagemang hos medarbetarna där alla hjälps åt inom våra verksamhetsområden. Vi arbetar processorienterat för att bidra till en god leverans till våra kunder och skapa en väl fungerande arbetsplats med god stämning och bra arbetsmiljö.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Shirin Badri, shirin.badri@swedavia.se
.
Sista ansökningsdag är den 7 september, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
