Flygkoordinatorer vid Skaraborgs flygflottilj F 7 vikariat
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2026-07-02
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Om divisionen
71.stridsflygdivision och 72. stridsflygdivision är två av flygvapnets JAS-divisioner och är baserad på Skaraborgs flygflottilj, F7, i Såtenäs. Divisionen löser uppgifter i det nationella försvaret såväl som internationella uppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som koordinator har du en central roll på en stridsflygdivision. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att tillsammans med flygtjänstledaren planera, kooridinera, fastställa dagliga flygprogram och sedan följa upp pågående flygningar avseende färdplanering, flygplanstatus, väder, övrig aktivitet i luftrummet etc. I detta ingår även att koordinera divisionens verksamhet på marken.
Du är en viktig kontaktyta mot externa aktörer, angränsande enheter samt ett stöd för divisionsledningen och flygtjänstledaren som leder flygtjänsten. Ansvar för materiel och publikationer ingår. Verksamheten på en stridsflygdivision är dynamisk och sker ofta i ett högt tempo vilket ställer krav på att du kan hantera snabba förändringar. I tjänsten kan det även ingå beredskapstjänstgöring.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Erfarenhet från arbete som flygkoordinator inom stridsflygdivision
• Relevant och aktuell erfarenhet av transportplanering, transportledning, trafikkoordinering eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, i såväl svenska som engelska• B-körkort, manuell växellåda
• Svenskt medborgarskap
Personliga egenskaper
Tjänsten kännetecknas av ett högt personligt ansvarstagande där du förväntas vara självgående, driven och prestigelös. Du bör ha en hög förmåga att kunna hantera varierande arbetsuppgifter i ett varierat tempo utan att tappa fokus samt stundtals under tidspress där du behöver kunna prioritera information som inkommer samtidigt. Då arbetet består till stor del av samverkan bör du ha en god personkännedom och vara duktigt på att göra dig förstådd då stor del av kontakten med övriga aktörer sker över telefon. Med hänsyn till verksamhetens unika natur kommer en stor del av den nödvändiga utbildningen att genomföras på plats (on-the-job training).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).
Meriterande
• Genomförd värnplikt
• Erfarenhet inom flygtjänst
• Intresse för flygverksamhet
• Erfarenhet av SAP Övrig information
Anställningsform: Vikariat på ett år
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Anställningskategori: Civil
Antal befattningar: 2 st
Lön: Vi arbetar med individuell lönesättning. Lägsta inplacering för denna befattning är 33 000 kr, vidare tar vi tidigare arbetslivserfarenhet och kompetens i beaktande.
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga, genomförande av tjänsteresor inrikes och utrikes, deltagande i utbildning, övning i krigsorganisationen. Friskvård och fysiskträning är en naturlig del av vardagen och tjänsten innebär krav på viss fysisk förmåga. Eftersom både befattningar och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap. Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Robin Arvidsson eller Christoffer Regfeldt, tfn 0510-47 70 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Patrik Karlsson
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Magnus Krantz
Samtliga söks via växeln tfn 0510-47 70 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-23. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7Varje
dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
530 32 SÅTENÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9989824