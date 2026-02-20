Flygbassäkerhetssoldater GSS/K till F 21 Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige?
Rekryterande enhet
Flygbassäkerhetskompaniet F 21 består av två flygbassäkerhetsplutoner, en markförsvarspluton, en motmedelspluton och en bevakningspluton som löser uppgiften IBSS (Insatsberedd skyddsstyrka). Kompaniets huvuduppgifter är att utbilda och krigsplacera värnpliktiga samt upprätthålla och utveckla förmågan till försvar mot markhot.
Befattningsbeskrivning
Plutonens huvuduppgifter är att skydda flygstridskrafterna, dess personal, materiel och verksamhet; detta genom att upptäcka, lokalisera och bekämpa säkerhetshotande verksamhet. Du kommer som flygbassäkerhetssoldat ingå i en flygbassäkerhetsgrupp med åtta anställda soldater. Flygbassäkerhetsgruppen består av en mix av gruppchef/stf gruppchef, hundförare, fordonsförare, understödsskytt, gruppsjukvårdare/stridssjukvårdare och skarpskytt.
Som anställd flygbassäkerhetssoldat skall du kunna lösa dina uppgifter i många olika miljöer; i bebyggelse, ödemark, under mörker samt i vintermiljö. Utbildning och övning bedrivs under alla tider på året oavsett väder och temperatur. Detta innebär stora belastningar och krav på att den enskilde har god fysik och uthållighet samt att man är skadefri. Grupperna tränas att uppträda autonomt under längre tid, ibland under påfrestande fältförhållanden under alla årstider, dager som mörker.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
• Insats, både nationellt och internationellt
• Utbildning inom ramen för befattningen
• Träning och övningar
• Materieltjänst och vård av plutonsgemensam materiel
• Stöd till grundutbildningen under kortare perioder
• Godkänd militär grundutbildning
• Fysisk uthållighet och styrka (minst 300 p multitest och max 12:00 min fälttestet)
• Körkort lägst B
• Godkänd skyddsvaktsutbildning
• Brukarutbildning AK5
Personliga egenskaper
En säkerhetssoldat kännetecknas av hög personlig färdighet avseende fältmässighet och noggrannhet i utförandet av sina uppgifter. Några personliga egenskaper som utmärker dig bör vara:
• Initiativtagande - du förväntas söka uppgifter när du inte blivit ordersatt
• Ansvarstagande - du förväntas ta hand om svårersättlig materiel
• Social - du ska inte ha svårt att hantera nya konstellationer av människor
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Grundutbildad eller tidigare anställd inom liknande tjänst, exempelvis säkerhets-/jägare-/spaningssoldat
• Förarbevis på exempelvis minibuss, L/Tptgb, terränghjuling, skoter, lastbil
• Hundutbildad och/eller hundvana (hundförare)
• Sjukvårdsutbildning (exempelvis gruppsjukvårdare eller stridssjukvårdare)
• Utbildning på någon av följande vapensystem: Ksp90, Ksp58, GRG18, GRT16 och/eller P88.
• Formella instruktörskompetenser Övrig information
Tidsbegränsad anställning på heltid. Anställningen sker enligt Försvarsmaktens avtal för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K) och inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Individuell lönesättning
Tillträde 10 augusti 2026 alternativt enligt överenskommelse med arbetsgivaren.
Arbetsort Luleå.
Telefonintervjuer sker löpande. Fystester, professionsintervju och säkerhetsprövning kommer ske på F 21 under helgen v. 616.
Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Plutonchef Felicia Rosell
Ställföreträdande kompanichef Fredrik Lindblad.
Sektionschef S1 Sophia Wennberg
Fackliga representanter: OF F 21, OFR/S, SEKO, SACO
Samtliga nås via vxl: 0920-23 40 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 23 mars 2026. Din ansökan ska innehålla CV med bild och personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor. Ansökan ska även innehålla betyg/intyg om militär grundutbildning (värnplikt, GMU eller motsvarande).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
