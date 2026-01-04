Florist sökes till ny blomsterbutik i Göteborg
Williamsblommor & presenter AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-01-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Williamsblommor & presenter AB i Göteborg
Florist sökes till ny blomsterbutik i Göteborg
Williams Blommor & Presenter AB söker en engagerad och kreativ florist till vår nya blomsterbutik i Göteborg. Butiken öppnar i februari 2026 och vi söker nu rätt person som vill vara med från start.Publiceringsdatum2026-01-04Om tjänsten
Som florist hos oss kommer du att arbeta med:
Bukett bindning och blomsterarrangemang
Kundservice och försäljning i butik
Hantering av snittblommor och växter
Beställningar, skötsel och exponering
Interflora-beställningar (meriterande)
Tjänsten kan anpassas till heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Har utbildning och/eller erfarenhet som florist
Är kreativ, serviceinriktad och noggrann
Trivs med kundkontakt och butiksmiljö
Kan arbeta både självständigt och i team
Har intresse för färg, form och kvalitet
Erfarenhet av Interflora är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med från starten av en ny butik
En kreativ och inspirerande arbetsmiljö
Utvecklingsmöjligheter
Trygga anställningsvillkor enligt överenskommelse
Om arbetsgivaren
Williams Blommor & Presenter AB är ett nystartat företag med fokus på kvalitet, service och personliga blomster upplevelser.Så ansöker du
Skicka din ansökan (CV + kort personligt brev) till: williamsblommor@gmail.com
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
mejla
E-post: williamsblommor@gmail.com Arbetsgivare Williamsblommor & presenter AB
(org.nr 559545-0700) Jobbnummer
9668411