Florist sökes till ny blomsterbutik i Göteborg

2026-01-04


Williams Blommor & Presenter AB söker en engagerad och kreativ florist till vår nya blomsterbutik i Göteborg. Butiken öppnar i februari 2026 och vi söker nu rätt person som vill vara med från start.

Publiceringsdatum
Om tjänsten
Som florist hos oss kommer du att arbeta med:
Bukett bindning och blomsterarrangemang

Kundservice och försäljning i butik

Hantering av snittblommor och växter

Beställningar, skötsel och exponering

Interflora-beställningar (meriterande)

Tjänsten kan anpassas till heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Har utbildning och/eller erfarenhet som florist

Är kreativ, serviceinriktad och noggrann

Trivs med kundkontakt och butiksmiljö

Kan arbeta både självständigt och i team

Har intresse för färg, form och kvalitet

Erfarenhet av Interflora är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med från starten av en ny butik

En kreativ och inspirerande arbetsmiljö

Utvecklingsmöjligheter

Trygga anställningsvillkor enligt överenskommelse

Om arbetsgivaren
Williams Blommor & Presenter AB är ett nystartat företag med fokus på kvalitet, service och personliga blomster upplevelser.

Så ansöker du
Skicka din ansökan (CV + kort personligt brev) till:
williamsblommor@gmail.com
Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: williamsblommor@gmail.com

Arbetsgivare
Williamsblommor & presenter AB (org.nr 559545-0700)

Jobbnummer
9668411

